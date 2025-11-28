Время вернуться в золотой век электронной музыки 90-х, 00-х и 10-х! Тебя ждёт незабываемое путешествие сквозь десятилетия под ритмы Pumping House, Electro House, Trance, Techno, Drum and Bass и Dubstep. Вспомнишь легендарных Pakito, Zardonic, Benny Benassi, Nero и Tiesto! Погрузись в атмосферу культовых рейвов: «Пиратская Станция», «Казантип», «Стрелка», «Sensation». Отпразднуй память легендарных клубов: «Эрмитаж», «Титаник», «XIII» в Москве, «Че Гевара», «Гагарин» в Красноярске. Диджеи вернут из архивов забытые хиты, чтобы ты снова почувствовал тот самый драйв! X и Y поколения встретятся на танцполе, чтобы передать зумерам дух эпохи. Electro Zero — это не просто ремиксы, это аутентичный звук эпохи: самопальные сведение и мастеринг, как в старые добрые времена. Никакой алгоритмической музыки — только настоящий авантюризм поиска идеального трека.