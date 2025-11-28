Метафору события раскроет атмосферный перформанс о таинстве перерождения в дремучих недрах земли. Где в одиночку ты — мертвец, но единосущность и слияние наполнят твоё железное тело кровью. Под воскрешающие сеты резидентов и гостей, в том числе легендарной питерской 96NOISIА, покажут эксклюзивную программу, подготовленную для Signal 2025. Тебя ждёт неожиданный гибридный лайв от FRACTOON & ПОЛЫНЬ FOLK. В лайнапе: AGANPUNK / AYSMA REBRICK / CEKTA B2B WILTER (96NOISIА) / FRACTOON & ПОЛЫНЬ FOLK (special hybrid live) / MOYVA / ROOINA / VOLCHIY VOY (special hybrid live) FC — наличие билета не гарантирует вход.