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Neuropunk Ural

Фабрика
переулок Центральный Рынок, 6

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 1700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Крышесносное шоу с киловаттами звука и света с полным погружением в музыку от долгожданных гостей: Headliners oneBYone — белорусский проект, покоряющий слушателей своей многогранностью вновь возвращается на лейбл спустя много лет. Ozma — часть команды Timeofnight DNB, один из ведущих продюсеров из Санкт-Петербурга с более чем 15-летней карьерой в музыкальной сфере. Без него не обходится ни одно знаковое dnb-событие в двух столицах. Paperclip — отец тяжёлого звука на отечественной сцене, соведущий эфиров Нейрогон, преподаватель. Ярый приверженец экспериментов.

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