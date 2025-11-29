Крышесносное шоу с киловаттами звука и света с полным погружением в музыку от долгожданных гостей: Headliners oneBYone — белорусский проект, покоряющий слушателей своей многогранностью вновь возвращается на лейбл спустя много лет. Ozma — часть команды Timeofnight DNB, один из ведущих продюсеров из Санкт-Петербурга с более чем 15-летней карьерой в музыкальной сфере. Без него не обходится ни одно знаковое dnb-событие в двух столицах. Paperclip — отец тяжёлого звука на отечественной сцене, соведущий эфиров Нейрогон, преподаватель. Ярый приверженец экспериментов.