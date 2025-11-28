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Big Day at Treff8

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Особенный вечер, где впервые на одной сцене соберутся легенды электронной музыки: VLADIMIR FONAREV / DJ BOYKO / SERGEY SANCHEZ / DR. HUMMER Феноменальная поддержка: ZEDJUE / ARCHIKILLA / DJ SOKOL / MAXMINI / SIRIN / DARY ANN / AKOP / MESKINA / CONSTANTIN / VASINN / BELYAKOVDJ. Chill out stage: DJ NORELL / LANA SOLLEO / STEPANOVA / MISTRESS POLEVAYA / DAKKORD / ZVOZNIKOV / MAIYA / VIIK / DEIN RAUM / ROSICH / JSHIRA / SUFIYA / STAS / ANTIDMIT / SODA / DJ VALOVRA / GRAPHL MILCHEVSKY / KATERINA SOUND / NATIVA / PUELLA NOISE Оригинальные миксы, модный показ, перформансы и подарки. FC / DC. Резерв столов по указанному номеру телефона.

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