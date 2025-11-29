ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Big trunk music

Mirage bar, Шамшева улица, 4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Ночь Big trunk music: трэп, рэп, хип-хоп и другие тяжёлые басовые жанры под кураторством 4eu3. Вечеринка посвящена дяде Чейзу, гостей ждут выкрученные низкие частоты, парочка гостей из столицы и неподражаемый Snd mc. На мейн-сцене: Brique / Gucci Kale (Omanko) / Maib / AGK / 1Flaks + Snd mc. На террасе: Wuu / Lovesome / Tikhon Boyko. Вход: 1000р + FC. Бронь столов по номеру телефона.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»
Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»

2800₽

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста