Ночь Big trunk music: трэп, рэп, хип-хоп и другие тяжёлые басовые жанры под кураторством 4eu3. Вечеринка посвящена дяде Чейзу, гостей ждут выкрученные низкие частоты, парочка гостей из столицы и неподражаемый Snd mc. На мейн-сцене: Brique / Gucci Kale (Omanko) / Maib / AGK / 1Flaks + Snd mc. На террасе: Wuu / Lovesome / Tikhon Boyko. Вход: 1000р + FC. Бронь столов по номеру телефона.