Kvartal x Community
Космодамианская наб., 2
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Глубокий звук, живые перформансы и атмосфера, которая объединяет в единый поток. Здесь музыка становится центром притяжения, а пространство стильного и уютного Community — местом, где энергия свободно перетекает между всеми, кто рядом. В лайнапе: SAME / OBERMANEKEN GROUP (live) / Sergey Nomad / OGAY / Still Asian & Shamray (live) / Danabek / Lorensiya / Sander Zhukov / PEPEL & Still. FC/ DC: Свободная элегантность, стиль с характером и комфортом.
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