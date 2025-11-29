Глубокий звук, живые перформансы и атмосфера, которая объединяет в единый поток. Здесь музыка становится центром притяжения, а пространство стильного и уютного Community — местом, где энергия свободно перетекает между всеми, кто рядом. В лайнапе: SAME / OBERMANEKEN GROUP (live) / Sergey Nomad / OGAY / Still Asian & Shamray (live) / Danabek / Lorensiya / Sander Zhukov / PEPEL & Still. FC/ DC: Свободная элегантность, стиль с характером и комфортом.