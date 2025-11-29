OzoneFamily исполняется 28 лет. 2 танцпола, пространство искусства, маркет, сюрреальные коридоры андеграунда и музыка высоких сфер – это лишь объяснимая часть происходящего. Лабиринты, залы и пространство «Фабрики Алафузова» будут включать в себя множество различных музыкальных направлений и активностей. ClassX Dancefloor: 22:00 – ArthurSun intro set 23:00 Dj Om (prog/techno set) 00:30 Dj’s Art&Om (специальный b2b ретроспективный сет) 01:30 Renaissdance fragments Live: Catacomp a.k.a. Art + Струнный квинтет театра на Булаке +Gandharva (перкуссия) +Amiom (читка) + подключенные в процессе музыканты 02:30 Dj Art (131 bpm set) 03:30 Dj Changa (BK family, Москва) 06:00 – happy end PsychedeliX dancefloor: Yxian&Changa (BK family, Москва) / Tzygel (GTM project, Москва) / Catapult dj set (OzoneElectronix) / Parvati (OzoneFamily) / DigitalDvidja (Ozone family) / Solar Effect (0525) Также в доступе: маркет, чайные, лабиринты зазеркалья и спонтанные звуковые зоны.