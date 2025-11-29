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Grand open party в Пуси Лебеди

Ресторан «Пуси лебеди», Садовая улица, 12

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Открытие нового ночного клуба в самом центре Питера. Вечер обещает стать началом новой истории ночной жизни Петербурга: эстетичный и дерзкий клуб для тех, кто ценит стиль и комфорт, welcome drink каждому гостю, интерьер как произведение искусства и музыка до утра. В лайнапе: PATISHE / STAS SIMPLE. FC/DC. Забронировать стол можно по ссылке или по номеру телефона.

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