Открытие нового ночного клуба в самом центре Питера. Вечер обещает стать началом новой истории ночной жизни Петербурга: эстетичный и дерзкий клуб для тех, кто ценит стиль и комфорт, welcome drink каждому гостю, интерьер как произведение искусства и музыка до утра. В лайнапе: PATISHE / STAS SIMPLE. FC/DC. Забронировать стол можно по ссылке или по номеру телефона.