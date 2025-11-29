Grand open party в Пуси Лебеди
Ресторан «Пуси лебеди», Садовая улица, 12
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Открытие нового ночного клуба в самом центре Питера. Вечер обещает стать началом новой истории ночной жизни Петербурга: эстетичный и дерзкий клуб для тех, кто ценит стиль и комфорт, welcome drink каждому гостю, интерьер как произведение искусства и музыка до утра. В лайнапе: PATISHE / STAS SIMPLE. FC/DC. Забронировать стол можно по ссылке или по номеру телефона.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи