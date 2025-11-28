В лайнапе тёмная романтика от мемберов лейбла Ключи и выступления близких по духу. Live: 3.56 am / Оля Краснова / 69 Nuggets. DJ-сеты: Tim Aminov / MAIB / VISNU / Ouner / ArinaBrina b2b Nalima. FC/DC. Готические наряды и сумрачный настрой приветствуются. Вход платный: 23:30–00:30 — 500р, после 00:30 — 1000р.