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Дарк-пати Ключей

Restaurant by Deep Fried Friends, Яузская улица, 10/2с4

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Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В лайнапе тёмная романтика от мемберов лейбла Ключи и выступления близких по духу. Live: 3.56 am / Оля Краснова / 69 Nuggets. DJ-сеты: Tim Aminov / MAIB / VISNU / Ouner / ArinaBrina b2b Nalima. FC/DC. Готические наряды и сумрачный настрой приветствуются. Вход платный: 23:30–00:30 — 500р, после 00:30 — 1000р.

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