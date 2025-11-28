Две легендарные эпохи на одной вечеринке. Вечер, где запустится машина времени под названием «Молодость простит». Новый клуб, два зала + две эпохи = двойной ретро-вайб. Зал 2к17 Эпоха рэпа, малинового заката, бессонных ночей и потертых вансов. Из колонок будут звучать Элджей, ЛСП, Пошлая Молли, Хлеб, Грибы, Скриптонит, эщкере и антихайп. Зал MTV2000 Эпоха красивой жизни, безграничных возможностей и первых субкультур. В плейлисте — t.A.T.u., Reflex, Тимати, Hi-Fi, Эминем, Linkin Park, Виа Гра, Блестящие, Дима Билан и другие. Дресс-код выбираешь ты: • Стиль MTV-нулевых — батина олимпийка, спортивные очки, джинсовые тотал-луки, блестящие топы, платформы и тяжелый люкс. Гламур эпохи, когда каждая вечеринка казалась клипом. • Стиль 2k17 — время стритвира и самовыражения: оверсайз худи, лампасы, потертые кроссы и хайповые футболки: от Thrasher и Юности до Волчка и РАССВЕТа — минимум глянца, максимум характера.