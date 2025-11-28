Где-то между Crt-мониторами, скрипом кед по асфальту и рёвом перегруженных гитар затерялось золотое время юности. Ровно на одну ночь ты вернёшься в эру неформальных нулевых. Музыка — от Linkin Park до Jane Air, любимые саундтреки из игр и фильмов, тематическое спешл меню на баре, любимые телешоу с MTV на большом экране. В лайнапе: VOLGA BALT / DEEJAYNOSEX / DRAGON SLAYER / NEEXEE / FUTURE FIRE.