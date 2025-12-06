Будь готов к феерии звуков и красок, которая будет сопровождать тебя всю ночь. Не только музыка будет радовать твои чувства – стильный интерьер клуба и широкий выбор напитков и еды создадут атмосферу уюта и элегантности. В этот вечер в Ibiza соберутся самые красивые люди Санкт-Петербурга – будет не только что послушать, но и кого увидеть. Энергия и позитив, царящие в этом месте, создадут идеальные условия для того, чтобы погрузиться в мир ночной жизни Санкт-Петербурга. Для гостей будет подготовлена специальная иммерсивная программа с шоу и уникальными музыкальными сетами. Звуковая палитра вечеринки порадует любителей самых разных стилей: от ярких афро-ритмов до глубоких и динамичных звучаний tech, indie и melodic и тд. Будут звучать самые горячие треки! Музыка, которая заставит двигаться и не отпустит до самого утра! Большой выбор кухни на любой вкус и бар удивит тебя своим разнообразием и доступными ценами, множество столиков! Так же есть вип балконы! 21:00 Sasha Shik 22:00 Indira 23:00 Imsolo 00:00 N.Ruby 01:00 Turuk 02:00 Egorov 03:00 Lera 04:00 Rubo 05:00 La Flame Reserve: +7 (812) 942-77-77 +7 (921) 942-77-77 При брони стола до начала вечеринки вход свободный