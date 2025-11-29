ДК Кристалл 1 год
Самокатная улица, 4с11
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
ДК Кристалл превращается в Альфа Кристалл — вечеринка в честь празднования дня рождения и начала сотрудничества с Альфа Банком. Все билеты с вечернего концерта Бииклы дают возможность остаться на ночь.
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