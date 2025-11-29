В эту ноябрьскую серость так хочется чего-то яркого. И на помощь приходят оранжевые коты. Лайн-Ап полностью подобран исходя из этой идеи: Приготовили для тебя два умопомрачительных Лайва) Один из них от нового проекта Dinastia — IKIGAY (Live) с клавишными, фингердраммингом, живым вокалом (результат её 3-летней работы) Второй Live — ICEVY — музыкант новой формации, который не обременяет себя рамками жанра, и свободно творит как изысканные электронные композиции, так и более популярную музыку включая поп, хип-хоп, uk garage и др. Основатель и участник популярного электронного дуэта Cheese&Cheese KIIDA — ну об этом самородке слагают легенды. Yasha F — друг и соратник с прекрасным вкусом и супер позитивной подачей. Shukur — молодой саунд продюсер и артист с бешеной энергетикой. DEEP — диджей и промоутер, выступал на фестивалях Systo, Misterika, Space Of Joy, вечеринках Community Russia, Community Moscow, Spiriton & Luxury Underground System, организует свои вечеринки и ведет канал о ночной жизни в Москве.