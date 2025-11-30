Вечер стeба, стендапа и перформанса. «Происшествие» в первый и последний раз покажет театрализованный концерт под названием «Андеграунд-шоу», где будет что-то невероятное от лабораторных проб пива до танцев в наручниках. В концерте также примут участие Юлия Теуникова и группа «Радионавтика» с таким же стeбным материалом. Отчаянное это дело — играть рок-н-ролл в не рок-н-ролльные времена, но они, наверное, психи. Стоило группе «Происшествие» записать стeбный и едкий альбом «Андеграунд», тут же по его следам был придуман целый концерт-перформанс. Для этого они сочинили гротескный фантастический сюжет, множество шуток на грани фола, а самое главное, решили втравить в свои розыгрыши и подначки весь зрительный зал (точнее, тех, кто не сдрейфит). Итак, ты перенесёшься в начало восьмидесятых годов. В Советском союзе процветает неофициальная культура — подпольные концерты, выставки, квартирники. В 1985 году генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко, вместо того, чтобы умереть, превращается в неупокоенный дух, во что бы то ни стало стремящийся вернуться к власти. В ответ рок-н-ролльщики уходят в андеграунд ещё глубже. Так продолжается год за годом, десятилетие за десятилетием. Чем закончится их противостояние?