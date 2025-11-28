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  1. Красноярск
  2. События

Space Kick's

M96
проспект Мира, 96

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Космическое путешествие в мир межгалактического хардкора от команды REC и наших Новосибирских друзей из культурно-развлекательной группировки Cosmobase Sound System (FULLBLAST, MARKA, AgoNiYA) Стоимость билета будет повышаться к дате вечеринки.

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