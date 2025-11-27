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Вечеринки в «Соли»

Соль
Профсоюзная улица, 22

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

27 ноября, четверг, 21:00 — музыкальный вечер в исполнении самых разносторонних представителей молодой электронной сцены Rin и Tag Ear. 28 ноября, пятница, 22:00 — намечается сестринский кутёж под секси рэп, моднейшие эдиты на любимые поп-песни и вог-биты! Дрянные девчонки с верховной Лизой dj don’t judge. БМ, 23:00 — параллельно внизу высокоскоростные жанры — юкей бейс и драм на 160bpm, хай-тек-техно и другие выкрутасы. 29 ноября, суббота, 22:00 — встречай Мёртвую луну и открывай для себя Красную комнату, в которой звучит психоактивная музыка с приставкой -дарк. БМ, 23:00 — а нижний бар отдан под вечеринку небезызвестной кофейни Filter, придвигающей уличную культуру. FC / DC

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