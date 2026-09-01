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Про событие
Музыкальные сцены откровенного характера и отвязные танцы. Эта серия вечеринок не только про женщин в лайнапе, но про женщин на танцполе — про свободу быть экстравагантной и сексуальной в комфортном окружении. В центре лайнапа диджей Fake Nice — артистка из Екатеринбурга и шеф-редактора модного Дома Ushatava, где она курирует авторский музыкальный проект Ushatava Radio. Ульяна важная часть сразу двух дружественных формаций — бара Самоцвет и творческого объединения FAM. Вместе с ней вог-дива Annekineko и самарская деятельница Lola Femm. Наряжайся и танцуй под вог-биты, жаркие латиноамериканские ритмы, феминный рэп, остромодные эдиты на любимые песни старшеклассниц, секси хаус и другую музыку, под которую каждая чувствует себя ультра-дивой. Вход 500 руб., если ты не подписан на ТГ канал бара. Вход 300 руб., если подписан. ТГ канал: https://t.me/solkzn
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