Воскресный фестиваль экспериментальной электронной музыки Технологический парк (Technologique Park). Новое звучание и новый опыт. Фестиваль Технологический парк (Technologique Park) — это шанс познакомиться с современной казанской андеграундной музыкой. У каждого участника свой неповторимый стиль и музыкальная харизма, которая сшибает с ног. Глитч, нойз, эмбиент, экспериментал. Вход бесплатный