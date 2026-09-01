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Технологический парк (Technologique Park)

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Воскресный фестиваль экспериментальной электронной музыки Технологический парк (Technologique Park). Новое звучание и новый опыт. Фестиваль Технологический парк (Technologique Park) — это шанс познакомиться с современной казанской андеграундной музыкой. У каждого участника свой неповторимый стиль и музыкальная харизма, которая сшибает с ног. Глитч, нойз, эмбиент, экспериментал. Вход бесплатный

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