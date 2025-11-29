Phagamast Showcase
Be Italian, проспект Добролюбова, 8
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Заключительный шоукейс сезона Phagamast. В эту ночь выступит Monoplay — артист, чьи лайв-сеты давно стали особым жанром на сцене. Поддержку обеспечат резиденты лейбла: Arkady Antsyrev, Netochno, Nikita Grib, MaxDee, SKLV — их сеты можно узнавать с первой секунды. Входи в зиму с теплом, музыкой и друзьями.
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