Заключительный шоукейс сезона Phagamast. В эту ночь выступит Monoplay — артист, чьи лайв-сеты давно стали особым жанром на сцене. Поддержку обеспечат резиденты лейбла: Arkady Antsyrev, Netochno, Nikita Grib, MaxDee, SKLV — их сеты можно узнавать с первой секунды. Входи в зиму с теплом, музыкой и друзьями.