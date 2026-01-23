Weekend мастерская: где творить 23-25 января

Мастер-класс по вязанию объемных резинок для волос

Подходит для любого уровня, даже для тех, кто ни разу не держал в руках крючок! :) Ты сможешь освоить базовые элементы вязания и погрузиться в этот творческий процесс создания своей уникальной резинк...