Weekend мастерская: где творить 23-25 января

Если гулять не очень-то и хочется, а выйти из дома просит душа, советуем присмотреться к уютным посиделкам в творческой компании. Мастер-классы по созданию витражных цветов, оформлению тортов, приготовлению моти и даже пошиву нижнего белья! Настоящим исследователям посвящается.
Москва
Материалы включены: сетка, резинка, хлопок, бретель, фурнитура и тканевая застеж...
5500₽
Мастер-классы, где ты сможешь за одно занятие написать собственную картину. Подходит для людей без опыта рисования, художники помогают в процессе. Рисуешь акрилом. Пьёшь вино. Все необходимые матери...
Забудь о привычных букетах — на этом мастер-классе ты сможешь сделать цветы, кот...
4500₽
Воркшоп по оформлению бенто-тортов в актуальном chaotic-исполнении вместе с проектом Kusochek. Каждый участник сможет проявить фантазию и воплотить идеи на бланковом бенто-торте со спешл-начинкой, а...
Мастер-класс по приготовлению нежных, воздушных сырников с золотистой корочкой и...
3000₽
Санкт-Петербург
Мастер-класс, на котором ты сможешь сделать идеальное блюдо для украшения твоего...
3500₽
Нарисуйте картину, которая станет отличным подарком или украшением вашего интерьера! Все материалы: холст, краски, кисти, бутылка вина и фрукты включены в стоимость. Свидание можно устроить кажды...
Заморозь время в стекле! Попробуй мастер-класс по стеклодувному искусству, где т...
4200₽
На мастер-классе ты сможешь создать блеск для губ с брелком-талисманом из натуральных камней. Под чутким руководством мастера ты создашь увлажняющий блеск для губ объемом 5 мл, а также узнаешь о маги...
Представь: ты приходишь на уютный мастер-класс, где сочетаются творчество и твой...
3800₽
Сенсорный мастер-класс «Лепка в темноте» — это творческая практика, где в полной темноте ты создашь несколько предметов из глины — без зрительного контроля и без страха «ошибиться». Здесь «убирают» ...
На мастер-классе ты своими руками создашь трендовый десерт, который отличается к...
3600₽
Екатеринбург
Романтика: книжный магазин, стук пальцев по печатной машинке. Речь, конечно же,...
800₽
Открой для себя приготовление уральской кухни из традиционных ингредиентов. Мастер-класс c шефом Кириллом Паллием. Что тебя ждёт? Научишься готовить сочные посикунчики; Сам приготовишь настоящую урал...
Паттерн — это повторяющийся элемент или схема, используемая как шаблон для созда...
900₽
Казань
Окунись в мир средневекового искусства и своими руками создай уникальные украшен...
900₽
Создай собственный уникальный талисман своими руками. На этом мастер-классе ты погрузишься в атмосферу ручного творчества и изготовишь эксклюзивный браслет, который будет не только стильным аксессуар...
Мастер-класс по историческому книгопечатанию — создай открытку своими руками! О...
1000₽
В павильоне «Экостанция» пройдут мастер-классы по переработке пластика. На совре...
Бесплатно
Кемерово
Мастер-класс, на котором ты создашь своё неповторимое украшение. Ты узнаешь все...
от 1200₽
Мастер-класс, на котором ты напишешь картину моря текстурной пастой. А ещё буде...
2000₽
Фото обложки: vk.com/artistastudio