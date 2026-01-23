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Weekend мастерская: где творить 23-25 января

От нижнего белья до сырников: рассказали, что в эти выходные можно сделать своими руками.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Казань
  5. - Кемерово

Если гулять не очень-то и хочется, а выйти из дома просит душа, советуем присмотреться к уютным посиделкам в творческой компании. Мастер-классы по созданию витражных цветов, оформлению тортов, приготовлению моти и даже пошиву нижнего белья! Настоящим исследователям посвящается. 

Москва

Мастер-класс по пошиву нижнего белья из сетки
Мастер-класс по пошиву нижнего белья из сетки

Материалы включены: сетка, резинка, хлопок, бретель, фурнитура и тканевая застеж...

до
Сошью, Краснобогатырская улица, 90с22

5500₽

по подписке
Картина текстурной пастой
Картина текстурной пастой

Мастер-классы, где ты сможешь за одно занятие написать собственную картину. Подходит для людей без опыта рисования, художники помогают в процессе. Рисуешь акрилом. Пьёшь вино. Все необходимые матери...

Витражные цветы
Витражные цветы

Забудь о привычных букетах — на этом мастер-классе ты сможешь сделать цветы, кот...

Дом Липы

4500₽

по подписке
Воршкоп по chaotic оформлению бенто-торта
Воршкоп по chaotic оформлению бенто-торта

Воркшоп по оформлению бенто-тортов в актуальном chaotic-исполнении вместе с проектом Kusochek. Каждый участник сможет проявить фантазию и воплотить идеи на бланковом бенто-торте со спешл-начинкой, а...

Приготовление сырников
Приготовление сырников

Мастер-класс по приготовлению нежных, воздушных сырников с золотистой корочкой и...

My Hygge Place на «Тульской»

3000₽

по подписке
Мастер-класс по вязанию объемных резинок для волос
Мастер-класс по вязанию объемных резинок для волос

Подходит для любого уровня, даже для тех, кто ни разу не держал в руках крючок! :) Ты сможешь освоить базовые элементы вязания и погрузиться в этот творческий процесс создания своей уникальной резинк...

Санкт-Петербург

Блюдо для сервировки в технике фьюзинг
Блюдо для сервировки в технике фьюзинг

Мастер-класс, на котором ты сможешь сделать идеальное блюдо для украшения твоего...

до
Artista glass, Кожевенная линия, 40

3500₽

по подписке
Арт-свидание для двоих
Арт-свидание для двоих

Нарисуйте картину, которая станет отличным подарком или украшением вашего интерьера! Все материалы: холст, краски, кисти, бутылка вина и фрукты включены в стоимость. Свидание можно устроить кажды...

Стакан «Ледяная хрупкость»
Стакан «Ледяная хрупкость»

Заморозь время в стекле! Попробуй мастер-класс по стеклодувному искусству, где т...

до
Artista glass, Кожевенная линия, 40

4200₽

по подписке
Блеск для губ с брелком
Блеск для губ с брелком

На мастер-классе ты сможешь создать блеск для губ с брелком-талисманом из натуральных камней. Под чутким руководством мастера ты создашь увлажняющий блеск для губ объемом 5 мл, а также узнаешь о маги...

Киноглина
Киноглина

Представь: ты приходишь на уютный мастер-класс, где сочетаются творчество и твой...

до
Пространство Artista + Ceramista

3800₽

по подписке
Лепка в темноте
Лепка в темноте

Сенсорный мастер-класс «Лепка в темноте» — это творческая практика, где в полной темноте ты создашь несколько предметов из глины — без зрительного контроля и без страха «ошибиться». Здесь «убирают» ...

Моти
Моти

На мастер-классе ты своими руками создашь трендовый десерт, который отличается к...

My Hygge Place

3600₽

Екатеринбург

Казань

Мастер-класс по отливке ювелирных украшений из олова
Мастер-класс по отливке ювелирных украшений из олова

Окунись в мир средневекового искусства и своими руками создай уникальные украшен...

до
улица Туфана Миннуллина, 14/56

900₽

по подписке
Мастер-класс по Скандинавскому браслету
Мастер-класс по Скандинавскому браслету

Создай собственный уникальный талисман своими руками. На этом мастер-классе ты погрузишься в атмосферу ручного творчества и изготовишь эксклюзивный браслет, который будет не только стильным аксессуар...

Мастер-класс по книгопечатанию
Мастер-класс по книгопечатанию

Мастер-класс по историческому книгопечатанию — создай открытку своими руками! О...

до
Дом Муллина, улица Каюма Насыри, 11, 2 этаж

1000₽

Создание сувениров из переработанного пластика
Создание сувениров из переработанного пластика

В павильоне «Экостанция» пройдут мастер-классы по переработке пластика. На совре...

до
Экстрим-парк УРАМ

Бесплатно

Кемерово

Мастер-класс по украшениям
Мастер-класс по украшениям

Мастер-класс, на котором ты создашь своё неповторимое украшение. Ты узнаешь все...

Stories

от 1200₽

Творческий вечер + кинопоказ: «Притворись моей женой»
Творческий вечер + кинопоказ: «Притворись моей женой»

Мастер-класс, на котором ты напишешь картину моря текстурной пастой. А ещё буде...

Stories

2000₽

Фото обложки: vk.com/artistastudio

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Казань
  5. Кемерово

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