Мастер-класс, на котором ты сможешь сделать идеальное блюдо для украшения твоего стола. Смешаешь цвета, поиграешь с объёмом и получишь единственный в своём роде предмет посуды. Размер тарелки 18х18 см, квадратная. Изделие будет готово через неделю после мастер-класса. В стоимость входит 1 изделие на выбор. Ты можешь сделать изделие с загнутыми краями, либо плоское. Продолжительность 3 часа. Все необходимые материалы, а также чай\кофе и угощения включены в стоимость. Расписание можно посмотреть на сайте, кнопка «купить билет».