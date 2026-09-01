Блюдо для сервировки в технике фьюзинг
Artista glass, Кожевенная линия, 40
Начало:
Завершение:
3600₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, на котором ты сможешь сделать идеальное блюдо для украшения твоего стола. Смешаешь цвета, поиграешь с объёмом и получишь единственный в своём роде предмет посуды. Размер тарелки 18х18 см, квадратная. Изделие будет готово через неделю после мастер-класса. В стоимость входит 1 изделие на выбор. Ты можешь сделать изделие с загнутыми краями, либо плоское. Продолжительность 3 часа. Все необходимые материалы, а также чай\кофе и угощения включены в стоимость. Расписание можно посмотреть на сайте, кнопка «купить билет».
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