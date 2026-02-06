На мастер-классе ты сможешь создать блеск для губ с брелком-талисманом из натуральных камней. Под чутким руководством мастера ты создашь увлажняющий блеск для губ объемом 5 мл, а также узнаешь о магии натуральных камней и подберёшь камень из коллекции, который станет твоим брелком-талисманом. Мастер-класс подойдёт тем, кто: – любит стильные и необычные аксессуары; – ценит натуральные камни и их силу; – хочет создать что-то уникальное своими руками; – хочет подарить красоту и магию себе или близким. Продолжительность — примерно 2 часа.