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Мастер-класс по книгопечатанию

Дом Муллина, улица Каюма Насыри, 11, 2 этаж

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по историческому книгопечатанию — создай открытку своими руками! Окунись в атмосферу средневековой мастерской и пройди весь путь создания книги — от первых букв до готового произведения. Программа мастер-класса: Письмо на восковых табличках: — Погрузись в античность и узнай, как создавались первые записные книжки. — Научись писать стилусом, как древние философы Искусство каллиграфии: — Освой технику письма гусиным пером и чернилами — Создай изящную надпись в стиле средневековых манускриптов Печать на станке Гутенберга: — Познакомься с революционным изобретением XV века — Сделай собственный оттиск на настоящем печатном станке Тайны сургучной печати: — Узнаешь секреты запечатывания важных посланий — Запечатаешь ваше послание сургучной печатью. Каждый участник унесёт с собой: Уникальную авторскую открытку, полностью созданную своими руками.

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