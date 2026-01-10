Мастер-класс по историческому книгопечатанию — создай открытку своими руками! Окунись в атмосферу средневековой мастерской и пройди весь путь создания книги — от первых букв до готового произведения. Программа мастер-класса: Письмо на восковых табличках: — Погрузись в античность и узнай, как создавались первые записные книжки. — Научись писать стилусом, как древние философы Искусство каллиграфии: — Освой технику письма гусиным пером и чернилами — Создай изящную надпись в стиле средневековых манускриптов Печать на станке Гутенберга: — Познакомься с революционным изобретением XV века — Сделай собственный оттиск на настоящем печатном станке Тайны сургучной печати: — Узнаешь секреты запечатывания важных посланий — Запечатаешь ваше послание сургучной печатью. Каждый участник унесёт с собой: Уникальную авторскую открытку, полностью созданную своими руками.