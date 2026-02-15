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Мастер-класс по вязанию объёмных резинок для волос

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4600₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Подходит для любого уровня, даже для тех, кто ни разу не держал в руках крючок! :) Ты сможешь освоить базовые элементы вязания и погрузиться в этот творческий процесс создания своей уникальной резинки. Все материалы и референсы для вдохновения уже будут ждать тебя на месте, а также полное сопровождение и обучение от мастера Валерии — захвати с собой только хорошее настроение. Стоимость билетов: 2500 рублей за одного, 4600 рублей — парный билет. В стоимость билета включён депозит 700 рублей на еду и напитки.

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