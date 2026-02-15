Подходит для любого уровня, даже для тех, кто ни разу не держал в руках крючок! :) Ты сможешь освоить базовые элементы вязания и погрузиться в этот творческий процесс создания своей уникальной резинки. Все материалы и референсы для вдохновения уже будут ждать тебя на месте, а также полное сопровождение и обучение от мастера Валерии — захвати с собой только хорошее настроение. Стоимость билетов: 2500 рублей за одного, 4600 рублей — парный билет. В стоимость билета включён депозит 700 рублей на еду и напитки.