Создай собственный уникальный талисман своими руками. На этом мастер-классе ты погрузишься в атмосферу ручного творчества и изготовишь эксклюзивный браслет, который будет не только стильным аксессуаром, но и твоим личным оберегом. Что тебя ждёт: Выбор и работа с природными материалами: ты сможешь подобрать бусины из натуральных камней (агат, горный хрусталь, яшма) или из благородного дерева, каждый со своей энергетикой. Магия металла: Самая увлекательная часть — ты самостоятельно отольёшь из олова центральную подвеску с одной из скандинавских рун. Расскажут о значении каждой из них (сила, защита, удача, любовь), чтобы ты выбрал ту, которая откликается тебе. Сборка и гармония: Под чутким руководством мастера ты соберёшь все элементы в гармоничный браслет, используя качественную фурнитуру. Все материалы включены в стоимость. Никакого опыта не нужно.