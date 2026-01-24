Открой для себя приготовление уральской кухни из традиционных ингредиентов. Мастер-класс c шефом Кириллом Паллием. Что тебя ждёт? Научишься готовить сочные посикунчики; Сам приготовишь настоящую уральскую жареху; Научишься красиво подавать десерт; Приготовишь и продегустируешь все блюда по меню; Напитки (чай, кофе, вода); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Посикунчики с говядиной и копченной сметаной; Жареха с уральскими грибами; Рубин уральской кухни (десерт со сметанным кремом).