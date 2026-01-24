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Уральская кухня

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 3350₽ до 3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Открой для себя приготовление уральской кухни из традиционных ингредиентов. Мастер-класс c шефом Кириллом Паллием. Что тебя ждёт? Научишься готовить сочные посикунчики; Сам приготовишь настоящую уральскую жареху; Научишься красиво подавать десерт; Приготовишь и продегустируешь все блюда по меню; Напитки (чай, кофе, вода); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Посикунчики с говядиной и копченной сметаной; Жареха с уральскими грибами; Рубин уральской кухни (десерт со сметанным кремом).

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