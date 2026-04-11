Идея на мартовский вечер воскресенья: оставить трепетное послание на самодельной бумаге Или не трепетное, а любое подходящее твоему внутреннему зову. Мастер-класс проводит Ксюша, автор канала «сенины приколы». Ты сможешь напечатать важные слова на бумагу. Будешь пользоваться: — настоящей печатной машинкой или трафаретом, чтобы сложить слова в послание той самой самодельной бумагой — своим воображением – при желании используем коллажи из журнальных вырезок, краски, нитки, поталь, сургучную печать На десерт: ведущая и с тобой поделится секретами литья бумаги.