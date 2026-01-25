В павильоне «Экостанция» пройдут мастер-классы по переработке пластика. На современном и безопасном оборудовании под руководством администратора ты сможешь увидеть процесс превращения собранных на переработку крышечек в новое изделие. Этот занимательный процесс покажет наглядно, во что могут превратиться отходы и как они получают вторую жизнь. Что нужно с собой: пластиковые крышечки (по желанию). Место: Экостанция в Ураме. Ориентир: Набережная реки Казанки между футбольными полями экстрим-парка Урам. Мастер-класс проходит каждый день кроме понедельника и вторника. Точную дату и время выбирай по кнопке «зарегистрироваться».