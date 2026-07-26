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Приготовление сырников

My Hygge Place на «Тульской»
Духовской переулок, 17

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс по приготовлению нежных, воздушных сырников с золотистой корочкой и душой, наполненной северным характером. Это не быстрая жарка на скорую руку. Это — медитативный процесс, ритуал, в котором важна каждая деталь. Рядом — чашка крепкого черного кофе или бокал холодного молока. Уровень подготовки: для начинающих Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.

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