Приготовление сырников
Духовской переулок, 17
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Мастер-класс по приготовлению нежных, воздушных сырников с золотистой корочкой и душой, наполненной северным характером. Это не быстрая жарка на скорую руку. Это — медитативный процесс, ритуал, в котором важна каждая деталь. Рядом — чашка крепкого черного кофе или бокал холодного молока. Уровень подготовки: для начинающих Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.
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