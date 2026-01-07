Окунись в мир средневекового искусства и своими руками создай уникальные украшения. Что ждёт на мастер-классе? — Погружение в историю: рассказ о средневековых украшениях и их значении; — Работа с натуральными материалами: олово; — Создание собственного украшения: подвески, кольца. Почему выбирают? — Профессиональные мастера с педагогическим подходом; — Все материалы предоставляют; — Выезд в любую точку города или проведение мастер-класса в мастерской. Длительность: 30-60 мин