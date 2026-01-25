Паттерн — это повторяющийся элемент или схема, используемая как шаблон для создания формы или как устойчивый образ действий. В изобразительном искусстве и графике паттерн не ограничивается ролью фона или вспомогательного элемента, он может стать основным композиционным решением, которое подчеркнет выразительность идеи. На мастер-классе: — узнаешь основы коллажирования; — посмотришь примеры; — сделаешь базовые упражнения для разминки; — изобретёшь свои паттерны. Все материалы предоставляются. Брать свои журналы, фотографии или вырезки, которые так и просятся стать частью коллажа — приветствуется. Регистрация обязательна.