Приготовишь два десерта из меренги и продегустируешь. И вкусные коробочки унесешь с собой. Что тебя ждёт? Разберешь все тонкости приготовления меренги. Научишься красиво отсаживать Павлову. Приготовишь начинки и крема. Каждый соберет свой десерт. Напитки (чай, кофе, вода). Получишь электронный рецепт приготовленного блюда. Меню: Меренговый рулет кофейный «Бейлис»; Десерт Анны Павловой.