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Воздушная меренга

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Приготовишь два десерта из меренги и продегустируешь. И вкусные коробочки унесешь с собой. Что тебя ждёт? Разберешь все тонкости приготовления меренги. Научишься красиво отсаживать Павлову. Приготовишь начинки и крема. Каждый соберет свой десерт. Напитки (чай, кофе, вода). Получишь электронный рецепт приготовленного блюда. Меню: Меренговый рулет кофейный «Бейлис»; Десерт Анны Павловой.

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