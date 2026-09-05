Воздушная меренга
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Приготовишь два десерта из меренги и продегустируешь. И вкусные коробочки унесешь с собой. Что тебя ждёт? Разберешь все тонкости приготовления меренги. Научишься красиво отсаживать Павлову. Приготовишь начинки и крема. Каждый соберет свой десерт. Напитки (чай, кофе, вода). Получишь электронный рецепт приготовленного блюда. Меню: Меренговый рулет кофейный «Бейлис»; Десерт Анны Павловой.
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