Узнаешь все тонкости итальянской пасты и приготовишь апероль. Меню: Фетучини с креветками и томатами. Коктейль Апероль Шприц. Что тебя ждёт? Самостоятельно приготовишь тесто на пасту; Научишься работать с паста-машинкой; Напитки (вода, чай, кофе); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд.