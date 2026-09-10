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Час сприц и пасты

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Узнаешь все тонкости итальянской пасты и приготовишь апероль. Меню: Фетучини с креветками и томатами. Коктейль Апероль Шприц. Что тебя ждёт? Самостоятельно приготовишь тесто на пасту; Научишься работать с паста-машинкой; Напитки (вода, чай, кофе); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд.

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