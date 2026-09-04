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Удачу — на вино, душу — в хинкали

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

2900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Налепишь и наешься хинкалей вместе с шеф-поваром. Поиграешь в винное казино вместе с сомелье. Что тебя ждёт: Сомелье расскажет как выбирать вина, на что обращать внимание, какие есть основные регионы и производители вин в Грузии; Научишься делать тесто для хинкали и каждый участник слепит свои; Узнаешь всё про грузинские специи и как их правильно использовать в блюдах; Напитки (чай, кофе, вода); Ты получишь электронные рецепты приготовленных блюд; Прекрасный вечер в компании единомышленников со вкусными блюдами и вином. Меню: Хинкали с говядиной; Дегустация вина в формате игры казино.

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