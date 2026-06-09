Нарисуйте картину, которая станет отличным подарком или украшением вашего интерьера! Все материалы: холст, краски, кисти, бутылка вина и фрукты включены в стоимость. Свидание можно устроить каждый день в 11:00, 15:00, 19:00. В выходной стоимость 10500 рублей, в будние дни - 9500 рублей. При записи нужно будет внести предоплату 1000 рублей.