Расскажем, чем заняться в Санкт-Петербурге, что посмотреть зимой и где поймать новогоднее настроение.

Что будет в статье:

Где погулять в Санкт-Петербурге зимой

Петербург в любое время года полон живописных мест и локаций. У нас есть план для лучшей прогулки по Санкт-Петербургу, где тебя ждут не только знаковые места, но и менее тривиальные идеи на самый разный вкус.

Достопримечательности зимнего Питера

В чем прелесть питерских достопримечательностей? Они прекрасны в любое время года. Так что лови чек-лист самых атмосферных мест для прогулки по Санкт-Петербургу зимой, если ты впервые в городе или пора обновить подборку фотографий в снежном антураже.

Невский проспект и его окрестности

В сердце города открываются главные достопримечательности и лучшие локации для атмосферных фотографий. Именно зимой Невский проспект становится по-настоящему сказочным местом. Если будешь проходить мимо, то не забудь взглянуть и на другие обязательные к посещению места – Храм Спаса на Крови, Михайловский сад, Казанский собор, многочисленные мосты, Дом Книги с его светящийся куполом.

Не забудь и про магазин купцов Елисеевых (Невский пр., 56), чтобы поймать дозу новогоднего вайба, необязательно даже заходить внутрь. Волшебство сказки начинается уже с витрины.

Дворцовая площадь

Дворцовая площадь зимой превращается в место обитания главной елки города. А сделать фотографию с елочкой и загадать желание на будущий год – дело святое.

Петропавловская крепость

Маст-хэв локация для ярких впечатлений с шикарной панорамой смотровой площадки. Здесь тебя ждут самые разные экспозиции, временные выставки и дух брутальной старины. В вечернее время крепость пронизана мистическим духом гоголевского Петербурга.

Оранжерея Таврического сада

Скрыться от холода и слякоти можно в тропическом оазисе посреди зимнего Питера. Здесь тебя ждет небольшой, но уютный уголок зеленых джунглей под высоким куполом. В оранжерее можно не только любоваться самой разной тропической растительностью, но и посетить кофейню, концерты, творческие вечера и многое другое.

Новая Голландия

Живописный и очень активный в любое время года остров. Здесь можно сделать крутые фотографии при свете дня и после включения иллюминации, вкусно поесть, прикупить что-то красивое в шоуруме, попасть на выставку и, конечно, покататься на коньках.

Севкабель Порт

Севкабель – еще один вечный генератор самых разных активностей круглый год. Здесь можно и на выставку сходить, и прикупить антуражный хэнд-мейд и полюбоваться заливом после вечеринки, и на коньках покататься, и многое другое.

Никольские ряды

Одно из самых новогодних мест Питера. Здесь тебя ждет настоящая сказка и сладкая атмосфера праздника. Ламповый каток под открытым небом, светящаяся елка, венецианская карусель и, конечно, новогодние гуляния.

Церковь Анненкирхе

Атмосферное место, в котором не только царит искусство. Оно само и есть искусство. Под сводами старой церкви играют концерты, проводят мастер-классы, показывают кино и открывают выставки.

Кстати про выставки, каждый год Анненкирхе приглашает гостей на традиционную рождественскую экспозицию, которая располагается на всем пространстве церкви, доступном для посетителей. Елка под потолком, море света и снежинок и дух настоящего Рождества в стенах самой необычной церкви Питера.

Кирочная улица, д. 8, лит. В

Где покататься на коньках

Растрясти съеденный тазик оливье после праздников, зарядиться куражом на следующий год, устроить крутое свидание... У катания на коньках куча плюсов, даже если ты в этом деле не ас.

Каток на Елагином острове

Одна из старейших ледовых площадок Петербурга ежегодно радует жителей города особенной атмосферой праздника. Антураж новогоднего чуда создает яркая иллюминация, елка, музыка и зона фудкорта.

Елагин остров, д. 4

Каток у моря в Севкабеле

Площадь приморского катка составляет 220 квадратных метров и вмещает почти 300 человек. Гостей ждут яркие декорации и душевная музыка, зона фудкорта и ламповая атмосфера настоящего праздника.

Для тех, кто еще не твердо стоит на коньках, есть специальная «группа поддержки» – очаровательные нерпы для маленьких гостей и белые медведи для взрослых.

Любуйся живописными видами, но не забывай смотреть под ноги.

Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40

«Лесной» каток в «Охта Парке»

Если надоело кататься по кругу или квадрату, тебе понравится извилистая ледяная дорога сквозь древесный массив зимнего леса. С наступлением темноты каток преображается и становится по-особенному красивым благодаря ярким цветным гирляндам. В этой локации катание на коньках легко может превратиться в сказочную фотосессию.

обл. Ленинградская, р-н Всеволожский, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной

Каток у флагштока

Один из самых больших катков в Санкт-Петербурге на берегу Финского залив вмещает 1100 человек.

Кроме крутого вида на залив и «Лахта-центр» тебя ждут вечерние тематические сеансы, ледовые дискотеки, мастер-классы и флешмобы.

Южная дорога 28, стр 1

Каток во Дворе Гостинки

Уютный ламповый каток в самом сердце Питера с развлекательной программой, фуд-зоной и лаконичным фоном для фотографий со всех четырех сторон.

Невский пр. 35/ ул. Садовая, 17

Подробнее о самых красивых и популярных катках Санкт-Петербурга рассказываем в отдельной статье. Так что если ничто прекрасное и спортивное тебе не чуждо, отправляйся в путешествие по самым красивый каткам Питера – «Где кататься на коньках в Санкт-Петербурге».

Популярные зимние мероприятия

Зима в Питере не всегда снежная и яркая, но мы все равно можем сделать себе праздничное настроение самостоятельно. Мы знаем, где настроиться на самые положительные эмоции и перезимовать душевно.

Выставки

Настройся на искусство и отправляйся в яркий мир андерграунда и цифрового арта.

Спектакли

Искренние персонажи, захватывающие сюжеты и магия театра на камерных питерских сценах. Спрячься от холодной погоды в теплых объятиях самобытного искусства и приобщайся к прекрасному и необычному.

Концерты

Раскачаться на музыкальных волнах и зарядиться энергией на следующий год можно в нашей концертной подборке. Собрали самое душевное, яркое, мелодичные и даже отвязное! Здесь и ламповые рождественские встречи, и отвязные метал-утренники, и нестандартные «гуляния».

Стендап

Что может быть лучше ударной дозы смеха в конце недели? Особенно, если это топовые комики с нетривиальными и свежими шутками. Погружайся в мир эндорфина, острого юмора и смелых высказываний.

Вечеринки

Если собираешься не только провести зиму в Питере, но и отметить Новый год, то смотри, где отпраздновать его с особой эстетикой, «выгулять» новый наряд и познакомиться с такими же любителями ярких праздников, как и ты.

Здесь также есть несколько крутых идей, где искать веселье в новогоднюю ночь. Смотри самые атмосферные и сказочные «утренники» для взрослых и врывайся в новые 365 дней лихим пируэтом!

Вкусные события

Куда сходить зимой в Санкт-Петербурге, чтобы вкусно поесть, узнать что-то новое и отогреться в теплой компании? Смотри идеи в нашей «вкусной» подборке и не забывай, что путь к идеальным выходным тоже иногда лежит через желудок.

Маркеты

Где покупать особенные и неповторимые подарки для себя и близких? Конечно, же на ламповых барахолках и хэнд-мейд-маркетах. Ищи диковинки на витринах питерских «сейлов» и забери с собой в новый год что-то прекрасно.

Экскурсии

Куда сходить тем, кто уже покатался по рекам и каналам, ездил на дворцовые экскурсии и обошел все знаковые места? Если хочется атмосферных фотографий, свежих впечатлений, нового взгляда на Питер, то эта подборка для тебя.

Театры и музеи

Разнообразить зимние прогулки по Питеру, отогреться и проникнуться культурным духом города можно в многочисленных музеях и театрах. С культурной программой здесь все в порядке в любое время когда и всегда есть что посмотреть.

Театры

Любителям нетривиальных спектаклей предлагаем перезимовать в застенках самых камерных и необычных театров Питера.

Музеи

Гитары, тени, секс-игрушки и щепотка магии – обо всем этом в Питере есть отдельные музеи. Ставь точку на карте своего зимнего путешествия по Санкт-Петербургу и выясни, какой музей самый странный.

Где еще приобщиться к искусству в Санкт-Петербурге зимой? Вот небольшая подборка камерных галерей, где регулярно проводятся временные выставки.