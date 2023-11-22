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Санкт-Петербург зимой: куда сходить и что посмотреть

Расскажем, чем заняться в Санкт-Петербурге, что посмотреть зимой и где поймать новогоднее настроение.

Что будет в статье:

  1. - Где погулять в Санкт-Петербурге зимой
  2. - Популярные зимние мероприятия
  3. - Театры и музеи

Где погулять в Санкт-Петербурге зимой

Петербург в любое время года полон живописных мест и локаций. У нас есть план для лучшей прогулки по Санкт-Петербургу, где тебя ждут не только знаковые места, но и менее тривиальные идеи на самый разный вкус.  

Достопримечательности зимнего Питера

В чем прелесть питерских достопримечательностей? Они прекрасны в любое время года. Так что лови чек-лист самых атмосферных мест для прогулки по Санкт-Петербургу зимой, если ты впервые в городе или пора обновить подборку фотографий в снежном антураже.  

Невский проспект и его окрестности

В сердце города открываются главные достопримечательности и лучшие локации для атмосферных фотографий. Именно зимой Невский проспект становится по-настоящему сказочным местом. Если будешь проходить мимо, то не забудь взглянуть и на другие обязательные к посещению места – Храм Спаса на Крови, Михайловский сад, Казанский собор, многочисленные мосты, Дом Книги с его светящийся куполом. 

Не забудь и про магазин купцов Елисеевых (Невский пр., 56), чтобы поймать дозу новогоднего вайба, необязательно даже заходить внутрь. Волшебство сказки начинается уже с витрины.  

Дворцовая площадь

Дворцовая площадь зимой превращается в место обитания главной елки города.  А сделать фотографию с елочкой и загадать желание на будущий год – дело святое. 

Петропавловская крепость 

Маст-хэв локация для ярких впечатлений с шикарной панорамой смотровой площадки. Здесь тебя ждут самые разные экспозиции, временные выставки и дух брутальной старины.  В вечернее время крепость пронизана мистическим духом гоголевского Петербурга. 

Оранжерея Таврического сада

Скрыться от холода и слякоти можно в тропическом оазисе посреди зимнего Питера. Здесь тебя ждет небольшой, но уютный уголок зеленых джунглей под высоким куполом. В оранжерее можно не только любоваться самой разной тропической растительностью, но и посетить кофейню, концерты, творческие вечера и многое другое.  

Новая Голландия

Живописный и очень активный в любое время года остров. Здесь можно сделать крутые фотографии при свете дня и после включения иллюминации, вкусно поесть, прикупить что-то красивое в шоуруме, попасть на выставку и, конечно, покататься на коньках. 

Севкабель Порт

Севкабель – еще один вечный генератор самых разных активностей круглый год.  Здесь можно и на выставку сходить, и прикупить антуражный хэнд-мейд и полюбоваться заливом после вечеринки, и на коньках покататься, и многое другое. 

Никольские ряды

Одно из самых новогодних мест Питера. Здесь тебя ждет настоящая сказка и сладкая атмосфера праздника. Ламповый каток под открытым небом, светящаяся елка, венецианская карусель и, конечно, новогодние гуляния. 

Церковь Анненкирхе

Атмосферное место, в котором не только царит искусство. Оно само и есть искусство. Под сводами старой церкви играют концерты, проводят мастер-классы, показывают кино и открывают выставки.

Кстати про выставки, каждый год Анненкирхе приглашает гостей на традиционную рождественскую экспозицию, которая располагается на всем пространстве церкви, доступном для посетителей. Елка под потолком, море света и снежинок и дух настоящего Рождества в стенах самой необычной церкви Питера.    

Кирочная улица, д. 8, лит. В

Где покататься на коньках

Растрясти съеденный тазик оливье после праздников, зарядиться куражом на следующий год, устроить крутое свидание... У катания на коньках куча плюсов, даже если ты в этом деле не ас. 

Каток на Елагином острове

Одна из старейших ледовых площадок Петербурга ежегодно радует жителей города особенной атмосферой праздника. Антураж новогоднего чуда создает яркая иллюминация, елка, музыка и зона фудкорта. 

Елагин остров, д. 4

Каток у моря в Севкабеле

Площадь приморского катка составляет 220 квадратных метров и вмещает почти 300 человек. Гостей ждут яркие декорации и душевная музыка, зона фудкорта и ламповая атмосфера настоящего праздника. 

Для тех, кто еще не твердо стоит на коньках, есть специальная «группа поддержки» – очаровательные нерпы для маленьких гостей и белые медведи для взрослых.  

Любуйся живописными видами, но не забывай смотреть под ноги.  

Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40

«Лесной» каток в «Охта Парке»

Если надоело кататься по кругу или квадрату, тебе понравится извилистая ледяная дорога сквозь древесный массив зимнего леса.  С наступлением темноты каток преображается и становится по-особенному красивым благодаря ярким цветным гирляндам. В этой локации катание на коньках легко может превратиться в сказочную фотосессию.  

обл. Ленинградская, р-н Всеволожский, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной

Каток у флагштока

Один из самых больших катков в Санкт-Петербурге на берегу Финского залив вмещает 1100 человек. 

Кроме крутого вида на залив и «Лахта-центр» тебя ждут вечерние тематические сеансы, ледовые дискотеки, мастер-классы и флешмобы.  

Южная дорога 28, стр 1

Каток во Дворе Гостинки 

Уютный ламповый каток в самом сердце Питера с развлекательной программой, фуд-зоной и лаконичным фоном для фотографий со всех четырех сторон. 

Невский пр. 35/ ул. Садовая, 17 

Подробнее о самых красивых и популярных катках Санкт-Петербурга рассказываем в отдельной статье. Так что если ничто прекрасное и спортивное тебе не чуждо, отправляйся в путешествие по самым красивый каткам Питера – «Где кататься на коньках в Санкт-Петербурге».  

Популярные зимние мероприятия

Зима в Питере не всегда снежная и яркая, но мы все равно можем сделать себе праздничное настроение самостоятельно. Мы знаем, где настроиться на самые положительные эмоции и перезимовать душевно. 

Выставки

Настройся на искусство и отправляйся в яркий мир андерграунда и цифрового арта. 

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Выставка «Панк-Культура. Король и Шут»
Выставка «Панк-Культура. Король и Шут»

Нашумевшая московская выставка «Панк-Культура. Король и Шут» приехала в Санкт-Петербург. Питер занимает особе место в истории панка и группы «Король и Шут», поэтому многие экспонаты на петербургской в...

по подписке
Импульс
Импульс

Первая в России персональная экспозиция работ французского медиахудожника Maotik. Maotik специализируется на иммерсивных и интерактивных инсталляциях и аудиовизуальных перфомансах. В своем творчестве...

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Выставка «Микрокосм цифры»
Выставка «Микрокосм цифры»

9 крупномасштабных digital и phygital инсталляций на 1500 м? в руинированном особняке 19 века в центре Петербурга. В рамках выставка каждый из художников представил концепцию своей персональной Всел...

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Ян Гинзбург. Atelier Paradis.
Ян Гинзбург. Atelier Paradis.

Сортируя слои ушедших в прошлое стилей, Ян Гинзбург восстанавливает событие, которого не было. Перед тобой поэтический вечер молодого Эдуарда Лимонова. Среди гостей — по-разному близкие люди, от нас...

Выставка «Рождество» в Анненкирхе
Выставка «Рождество» в Анненкирхе

«Рождество» — та самая выставка с перевернутой елкой под потолком, которая уже н...

до
Анненкирхе

от 500₽

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Homo Ludens
Homo Ludens

Эта выставка — желание вторить свободомыслию художников-предшественников андеграунда и попытка обнажить понятие искусства как игры. Игра — это отрицание властного дисбаланса говорящего и слушателя. ...

по подписке
Фантазии и сны Зигмунда Фрейда
Фантазии и сны Зигмунда Фрейда

«Фантазии и сны Зигмунда Фрейда» – интерактивная выставка в центре Санкт-Петербурга, где ты сможешь окунуться в мир самого известного психоаналитика Зигмунда Фрейда. Выставка связывает идеи и взгляд...

Спектакли

Искренние персонажи, захватывающие сюжеты и магия театра на камерных питерских сценах. Спрячься от холодной погоды в теплых объятиях самобытного искусства и приобщайся к прекрасному и необычному. 

по подписке
HAPPY NEW YEAR | Истории из жизни
HAPPY NEW YEAR | Истории из жизни

HAPPY NEW YEAR | Истории из жизни – новогодний спектакль, который в любое время года позволит тебе погрузиться в особую атмосферу праздника. Но с другой стороны - новогодние праздники - это лишь пов...

по подписке
HAPPY NEW YEAR | Истории из жизни
HAPPY NEW YEAR | Истории из жизни

HAPPY NEW YEAR | Истории из жизни – новогодний спектакль, который в любое время года позволит тебе погрузиться в особую атмосферу праздника. Но с другой стороны - новогодние праздники - это лишь пов...

по подписке
До Нового года осталось...
До Нового года осталось...

За окном перешептываются легкие снежинки, под теплой лампой пишутся письма Деду Морозу, дом переливается огнями, и каждый с нетерпением ждет то самое волшебное мгновение, когда с последним ударом часо...

Лес. Грибы
Лес. Грибы

Музыкальная АСМР-лекция «Нейроэффекты грибов», рассказанная шепотом и отыгранная...

Art & Science Centre "Искусство и Наука", Биржевая линия, 16

1000₽

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

Спектакль «Homo Omon. Эхо будущего» – это первый в России спектакль по мотивам к...

Театр Поколений

от 1100₽

Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Грандъ Отель Эмеральд»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Грандъ Отель Эмеральд»

Спектакль-экскурсия "Заблудшие" — это уникальный опыт, совмещающий изучение лучш...

Гранд Отель Эмеральд, Суворовский пр., 18

3200₽

Три страшных сестры
Три страшных сестры

Экстремальная хоррор-опера о рождении постантропоценного существа. Было – раз! ...

Площадка 51

от 800₽

по подписке
Вий
Вий

Летней ночью в поисках ночлега трое семинаристов забредают в гости к двуликой ведьме, вторая личина который — панночка невиданной красоты. Еле унеся ноги от колдуньи, главный герой — философ Хома Брут...

по подписке
Деревня канатоходцев
Деревня канатоходцев

3 января идет два показа: С 13:00 до 14:30 С 16:00 до 17:30 Как много ты знаешь о преданиях дагестанских народов? А слышал ли ты о деревне Канатоходцев? Она раскинулась высоко-высоко в горах у под...

по подписке
Три апельсина. Карнавал
Три апельсина. Карнавал

Да будет карнавал! А начиналось всё со сказки. Один из самых известных волшебных сюжетов Италии лег в основу пьесы «Любовь к трем апельсинам». История о поиске счастья, любви или смысла жизни — если...

по подписке
Вий
Вий

Летней ночью в поисках ночлега трое семинаристов забредают в гости к двуликой ведьме, вторая личина который — панночка невиданной красоты. Еле унеся ноги от колдуньи, главный герой — философ Хома Брут...

по подписке
Онегин
Онегин

Спектакль «Онегин» — волнующий рассказ о главной любовной катастрофе русской литературы и судьбе первой её жертвы. Сцена «Приюта комедианта» превращается в пространство снов и фантазий Татьяны Ларин...

Атавизм
Атавизм

Интеллектуальный трагифарс в 2-х действиях. В наше время человеческая жизнь не ...

Театральная площадка «Скороход»

от 1400₽

Комиссия
Комиссия

Иммерсивный перформанс, исследующий ситуацию поступления в театральный институт....

Театральная площадка «Скороход»

от 1500₽

Музыкальная сказка с театром теней «Снежная королева» | 30 декабря
Музыкальная сказка с театром теней «Снежная королева» | 30 декабря

Послушай знаменитую сказку «Снежная королева» в Анненкирхе. Классическая музыка...

Анненкирхе

от 1200₽

Музыкальная сказка с театром теней «Снежная королева» | 31 декабря
Музыкальная сказка с театром теней «Снежная королева» | 31 декабря

Послушай знаменитую сказку «Снежная королева» в Анненкирхе. Классическая музыка...

Анненкирхе

от 1200₽

Концерты

Раскачаться на музыкальных волнах и зарядиться энергией на следующий год можно в нашей концертной подборке. Собрали самое душевное, яркое, мелодичные и даже отвязное! Здесь и ламповые рождественские встречи, и отвязные метал-утренники, и нестандартные «гуляния».

по подписке
Winter Assault 2024
Winter Assault 2024

Новогодний триптих грозится стать настоящим хардкор безумием, которое точно запомнится надолго. Объявляем 2024-й год годом Трехглавого Дракона: - 1-я голова Vólan - 2-я голова Partybreaker - 3-я го...

Неоклассика из фильмов. Creato symphony
Неоклассика из фильмов. Creato symphony

Что такое неоклассика и как ее слушать? У молодых и амбициозных музыкантов моло...

Мальтийская Капелла Воронцовского дворца, Садовая 26

от 1700₽

Ze Fish. Новогодний концерт
Ze Fish. Новогодний концерт

Каждый концерт оголтелого балагана ZE FISH - это безудержный праздник! Получае...

The Place

от 700₽

Праздничный вечер с Королем Львом
Праздничный вечер с Королем Львом

Праздничный вечер с Королем Львом и другими музыкальными историями Ханса Циммера...

Мальтийская Капелла Воронцовского дворца, Садовая 26

от 1700₽

Главная Metal Ёлка Страны
Главная Metal Ёлка Страны

Легендарный зимний метал-фестиваль Главная Metal Ёлка Страны возвращается в Санк...

AURORA

от 1800₽

Самые рождественские концерты
Самые рождественские концерты

Тебя ждет полное погружение в историю Рождества, ведь это не просто концерт, а п...

до
Анненкирхе

от 1200₽

Ярослав Баярунас. «Без депрессии»
Ярослав Баярунас. «Без депрессии»

Новогодняя акустическая программа По доброй традиции снова собираемся в начале ...

Лендок

от 1750₽

Музыкальная сказка с театром теней «Снежная королева» | 31 декабря
Музыкальная сказка с театром теней «Снежная королева» | 31 декабря

Послушай знаменитую сказку «Снежная королева» в Анненкирхе. Классическая музыка...

Анненкирхе

от 1200₽

Музыкальная сказка с театром теней «Снежная королева» | 30 декабря
Музыкальная сказка с театром теней «Снежная королева» | 30 декабря

Послушай знаменитую сказку «Снежная королева» в Анненкирхе. Классическая музыка...

Анненкирхе

от 1200₽

Стендап

Что может быть лучше ударной дозы смеха в конце недели? Особенно, если это топовые комики с нетривиальными и свежими шутками. Погружайся в мир эндорфина, острого юмора и смелых высказываний.  

Тимур Джанкезов. Сольный концерт
Тимур Джанкезов. Сольный концерт

Большой сольный концерт Тимура Джанкезова, одного из самых смешных стендап комик...

Stand-Up Concert Hall, Московский просп, д. 111

от 1000₽

Ян Зубков
Ян Зубков

Ян Зубков – стендап-комик из Нижнего Новгорода, полуфиналист шестого сезона шоу ...

Stage StandUp Club

от 500₽

Денис Антипин. Стендап-концерт
Денис Антипин. Стендап-концерт

Денис Антипин – стендап-комик, приколист, резидент и постоянный участник проекто...

Stage StandUp Club

от 1000₽

Самвел Гиновян. Съемка стендап-концерта
Самвел Гиновян. Съемка стендап-концерта

Съёмка сольного стендап-концерта Самвела Гиновяна — финалиста проекта «Открытый...

Stage StandUp Club

от 1200₽

Максим Евдокимов. Стендап-концерт
Максим Евдокимов. Стендап-концерт

Максим Евдокимов — участник «Открытого Микрофона» на ТНТ, ведущий «Comedy Радио»...

Stage StandUp Club

от 1000₽

Оля Малащенко | 18:30
Оля Малащенко | 18:30

Ольга Малащенко — комик, резидент «Женского стендапа» на ТНТ. В своих выступлени...

Stage StandUp Club

3000₽

Елена Новикова. Сольный концерт
Елена Новикова. Сольный концерт

Сольный концерт комика, который не нуждается в представлении. Комика, который по...

Руки ВВерх! Бар, Московский просп, д. 111

от 1500₽

Коля Андреев | 19:00
Коля Андреев | 19:00

Николай Андреев — интеллигент, утонченный романтик, философ с растянутыми мораль...

Stage StandUp Club

от 800₽

Вечеринки

Если собираешься не только провести зиму в Питере, но и отметить Новый год, то смотри, где отпраздновать его с особой эстетикой, «выгулять» новый наряд и познакомиться с такими же любителями ярких праздников, как и ты. 

Здесь также есть несколько крутых идей, где искать веселье в новогоднюю ночь. Смотри самые атмосферные и сказочные «утренники» для взрослых и врывайся в новые 365 дней лихим пируэтом!  

New Year. Moulin Rouge Cabaret
New Year. Moulin Rouge Cabaret

31 декабря состоится яркий праздник безудержного богемного веселья в стиле самог...

FREEDOM

от 2200₽

по подписке
Рождественский бал эстетов GREY CHIC
Рождественский бал эстетов GREY CHIC

Уникальное светско-культурное событие и авторская трактовка бала в современной эстетике Петербурга. Тебя ждет настоящий бал в сопровождении малого симфонического оркестра под чутким руководством гла...

Голубой Огонёк в VNVNC
Голубой Огонёк в VNVNC

В новогоднюю ночь на сцене разыграют абсолютно новый автомобиль! Так что отложи...

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по
VNVNC

от 2200₽

Новый Год 2024 в Талион Империал
Новый Год 2024 в Талион Империал

Новогоднее мероприятие в отеле - дворце XVIII века. Программа вечера: — 22:30 с...

Талион Империал Отель, Невский пр., 15

55000₽

Новогодняя ночь в Jagger
Новогодняя ночь в Jagger

Новый год совсем близко! Самое время задуматься, как встретить его незабываемо....

Jagger

от 8800₽

по подписке
Новый год по-русски в «Ossi bar»
Новый год по-русски в «Ossi bar»

«Ossi bar» приглашает на новогодний праздник шика и блеска в стиле добротного русского стола! Вечер начнется с показа фильма «Морозко». Далее под аккомпанемент ностальгической музыки и душевного виде...

Вкусные события

Куда сходить зимой в Санкт-Петербурге, чтобы вкусно поесть, узнать что-то новое и отогреться в теплой компании? Смотри идеи в нашей «вкусной» подборке и не забывай, что путь к идеальным выходным тоже иногда лежит через желудок.  

по подписке
Мастер-класс по рождественскому фруткейку
Мастер-класс по рождественскому фруткейку

Фруткейк — традиционный английский кекс с плотной текстурой и насыщенным вкусом, который готовится за 4-6 недель перед Рождеством и выдерживается в ликерах или виски все это время. Мастер-класс по п...

по подписке
Мастер-класс «Роспись имбирных пряников»
Мастер-класс «Роспись имбирных пряников»

Удивляй родных и близких уютными сладкими подарками, сделанными с душой. На мастер-класс от хюгге-студии ты: – научишься готовить сахарную глазурь для декора пряников; – собственноручно распишешь 6 ...

по подписке
Гастрономический вечер: сыры с белой и голубой плесенью на гриле в стиле Раклет
Гастрономический вечер: сыры с белой и голубой плесенью на гриле в стиле Раклет

Сырный клуб Art Du Gout приглашает тебя стать настоящим создателем изысканных угощений с участием сыров с белой и голубой благородной плесенью. На кулинарном вечере тебя ждут 2 вида сыра и большой вы...

по подписке
Фестиваль «Кинокухня»
Фестиваль «Кинокухня»

Угощения из киновселенных на «Кинокухне» соберутся в тематических ресторанчиках с блюдами и напитками. Ананасовый тартатен из «Отчаянных домохозяек», сливочное пиво из «Гарри Поттера», вишневый пирог...

Гастрономический спектакль-медитация | HITCH на Медиков
Гастрономический спектакль-медитация | HITCH на Медиков

Ресторан HITCH на Медиков приглашает тебя в гастрономическое аудиопутешествие, и...

до
HITCH на Медиков

6500₽

Гастрономический аудиоспектакль | HITCH на Московском
Гастрономический аудиоспектакль | HITCH на Московском

Ресторан HITCH на Медиков приглашает тебя в гастрономическое аудиопутешествие, и...

до
HITCH на Московском

6500₽

по подписке
Гастрономический вечер: сыры с белой и голубой плесенью на гриле в стиле Раклет
Гастрономический вечер: сыры с белой и голубой плесенью на гриле в стиле Раклет

Сырный клуб Art Du Gout приглашает тебя стать настоящим создателем изысканных угощений с участием сыров с белой и голубой благородной плесенью. На кулинарном вечере тебя ждут 2 вида сыра и большой вы...

по подписке
Искусство вкуса: сыр + необычные сорта мёда и вино
Искусство вкуса: сыр + необычные сорта мёда и вино

Сыр и мед - деликатесный дуэт, который был известен еще во времена Древнего Рима. Сырный клуб Art Du Gout приглашает на гастрономическую дегустацию, где ты вместе с рассказом эксперта-ведущего окуне...

по подписке
Эногастрономическая дегустация
Эногастрономическая дегустация

На встрече от проекта «Нарочито просто» ты познакомишься с высокой кухней, в том числе сочетания шоколада и вина. Дегустация пройдет в Teobroma — концептуальном ресторане и кофейне, где все — от блю...

по подписке
Гастрономическая вечеринка со свечеварением
Гастрономическая вечеринка со свечеварением

Тебя ждет уютнейшая атмосфера, музыка, вкусный фуршет, общение и знакомство с новыми лицами, творческий мастер-класс и как следствие — отличное настроение! Программа: – Фуршет с закусками и игристым ...

по подписке
Гастрономическая вечеринка со свечеварением
Гастрономическая вечеринка со свечеварением

Тебя ждет уютнейшая атмосфера, музыка, вкусный фуршет, общение и знакомство с новыми лицами, творческий мастер-класс и как следствие — отличное настроение! Программа: – Фуршет с закусками и игристым ...

по подписке
Мастер-класс «Бенто торт»
Мастер-класс «Бенто торт»

На мастер-классе ты сможешь не только создать трендовый десерт своими руками, но и отпустить насущные мысли и погрузиться в творчество. Как проходит мастер-класс? 1) Первая часть техническая: собрат...

по подписке
Мастер-класс «Бенто торт»
Мастер-класс «Бенто торт»

На мастер-классе ты сможешь не только создать трендовый десерт своими руками, но и отпустить насущные мысли и погрузиться в творчество. Как проходит мастер-класс? 1) Первая часть техническая: собрат...

по подписке
Ужин и мастер-класс «Рождественский венок своими руками»
Ужин и мастер-класс «Рождественский венок своими руками»

Гостей ждет итальянский ужин и мастер-класс от декоратора и флориста Анны Дубовик в ITALY В ВИЛЕНСКОМ. В этот чудесный зимний вечер гости соберутся в уютной атмосфере и научатся составлять рождестве...

по подписке
Гастрономический вечер: сыры, деликатесные холодные закуски и вино
Гастрономический вечер: сыры, деликатесные холодные закуски и вино

Сырный клуб Art du Gout приглашает в гастрономическое путешествие в мир изысканных сыров и благородного вина. На дегустации для каждого гостя будет сервирована сырная тарелка из шести сортов с гастро...

по подписке
Искусство вкуса: сыр + фруктовые горчицы, конфитюры и вино
Искусство вкуса: сыр + фруктовые горчицы, конфитюры и вино

Сырный клуб Art Du Gout приглашает на гастрономическую встречу, где ты познакомишься с необычным сочетанием крафтового сыра и фруктовых горчиц. Фруктовые горчицы – особо утонченная глава гурманства. ...

по подписке
Гастрономический вечер: блюдо Раклет из трех швейцарских сыров и вино
Гастрономический вечер: блюдо Раклет из трех швейцарских сыров и вино

Сырный клуб Art du Gout приглашает на гастрономический вечер! Здесь ты не просто познакомишься с легендарными швейцарскими сырами, о которых веками слагалось множество легенд, но и полакомишься культ...

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Шедевры швейцарского сыроделия и вино
Шедевры швейцарского сыроделия и вино

6 образцов швейцарского сыроделия и два стиля вина. Главное достоинство швейцарских сыров в том, что большинство из них изготавливается из молока коров, которые питаются душистой альпийской травой ле...

Маркеты

Где покупать особенные и неповторимые подарки для себя и близких? Конечно, же на ламповых барахолках и хэнд-мейд-маркетах. Ищи диковинки на витринах питерских «сейлов» и забери с собой в новый год что-то прекрасно. 

по подписке
Новогодний Popcorn Market
Новогодний Popcorn Market

Чуть больше года назад решено было создать маркет локальных брендов с аппетитным названием – Popcorn Market. А вот, что говорит Александра - организатор маркета о нём: "Зачем идти 2 и 3 декабря на мар...

по подписке
Garage Sail Local
Garage Sail Local

Финальная Гаражка этого года пройдёт в УКТ в локальном формате. Что это значит? Места в ангаре меньше, поэтому будем тщательно выбирать участников и собирать классный винтаж и селективный секонд-хэн...

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Благотворительный маркет
Благотворительный маркет

Корсеты, свечи, керамика и другие изделия ручной работы, а также винтажная одежда и невообразимые украшения — всё это можно будет увидеть и приобрести в пространстве. В этот день будет открыта выстав...

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Предновогодний Маркет у Моря
Предновогодний Маркет у Моря

9-10 декабря в Севкабель Порт состоится предновогодний Маркет у Моря! Атмосфера праздника, более 150 аутентичных брендов, творческие мастер-классы, согревающие напитки, вкусная еда и встречи с близким...

по подписке
Рождественская ярмарка
Рождественская ярмарка

С 8 по 24 декабря в выставочном павильоне Зеленый домик Ботанического сада Петра Великого пройдет Рождественская выставка-ярмарка. В этом году собрали для тебя большую компанию увлечённых своим делом...

по подписке
Новогодний Маркет у Моря
Новогодний Маркет у Моря

В самый праздничный месяц зимы, 16-17 декабря, состоится традиционный Маркет у Моря. Семейный фестиваль, который каждый раз собирает классные локальные бренды и прекрасных гостей на одной площадке. В...

по подписке
Фестиваль кофе, чая и подарков "Огонек"
Фестиваль кофе, чая и подарков "Огонек"

В середине декабря кофейные и чайные профессионалы соберутся на масштабное мероприятие, чтобы встретить 2024 год в ароматной атмосфере горячих напитков! Вход свободный. В программе: - чемпионаты (Ба...

по подписке
Гастрономическая вечеринка со свечеварением
Гастрономическая вечеринка со свечеварением

Тебя ждет уютнейшая атмосфера, музыка, вкусный фуршет, общение и знакомство с новыми лицами, творческий мастер-класс и как следствие — отличное настроение! Программа: – Фуршет с закусками и игристым ...

по подписке
Мастер-класс «Бенто торт»
Мастер-класс «Бенто торт»

На мастер-классе ты сможешь не только создать трендовый десерт своими руками, но и отпустить насущные мысли и погрузиться в творчество. Как проходит мастер-класс? 1) Первая часть техническая: собрат...

Экскурсии

Куда сходить тем, кто уже покатался по рекам и каналам, ездил на дворцовые экскурсии и обошел все знаковые места? Если хочется атмосферных фотографий, свежих впечатлений, нового взгляда на Питер, то эта подборка для тебя.  

Дворы и парадные с посещением мастерской художника
Дворы и парадные с посещением мастерской художника

Экскурсия по модepну в paйoне метрo Cпoртивнaя. В маршруте ты увидишь доходные ...

до
ст. м. Спортивная, у часовни

от 1000₽

Лабиринты Петроградской
Лабиринты Петроградской

B ходe экскуpcии ты увидишь уникальные фаcады cтрoений, вecтибюли торжеcтвeнныx ...

до
м. Петроградская, на выходе из метро у KFC

от 750₽

Необычные дворики Васильевского острова
Необычные дворики Васильевского острова

Необычная экскурсия, где ты сможешь узнать секреты и посетить самые таинственные...

до
Памятник Конке, м. Василеостровская

от 800₽

Комбо тур (дворы и парадные + крыши)
Комбо тур (дворы и парадные + крыши)

Bместе c oпытным гидoм ты сoвершишь путeшecтвие пo caмым интepеcным «нефoрмальны...

до
Памятник Фёдору Достоевскому, м. Владимирская

1600₽

Прогулка по крышам Невского
Прогулка по крышам Невского

Экскурсия по крышам Невского проспекта. В программу входит: Пpоход по нeскoльки...

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Пушкинская улица, 7

от 850₽

Необычный Петербург
Необычный Петербург

За 1,5 часа тебя познакомят с обратной стороной Петербурга, покажут Питер, каким...

до
Памятник Фёдору Достоевскому, м. Владимирская

700₽

Экскурсия по дворикам и парадным
Экскурсия по дворикам и парадным

Гид проведёт тебя по Дворцовой Слободе. Ты побываешь в проходных двориках, увид...

до
Памятник Фёдору Достоевскому, м. Владимирская

от 700₽

Экскурсия «Неформальный микс»
Экскурсия «Неформальный микс»

Это обзорная экскурсия по неформальному Петербургу. Доходные дома, дворы-колод...

до
Памятник Фёдору Достоевскому, м. Владимирская

от 1900₽

По Ленинграду — на ретроавтобусе. Ностальгическое путешествие
По Ленинграду — на ретроавтобусе. Ностальгическое путешествие

Товарищи! Отправляемся в ностальгическое путешествие по Петербургу-Петрограду-Ле...

до
Казанский собор, Казанская пл., 2

от 700₽

Рождество вокруг света
Рождество вокруг света

Вместе с Часовщиком ты совершишь кругосветное и круговременное путешествие в Рож...

до
Исаакиевский сквер, Исаакиевская пл., 1

от 1200₽

Театры и музеи

Разнообразить зимние прогулки по Питеру, отогреться и проникнуться культурным духом города можно в многочисленных музеях и театрах. С культурной программой здесь все в порядке в любое время когда и всегда есть что посмотреть.  

Театры

Любителям нетривиальных спектаклей предлагаем перезимовать в застенках самых камерных и необычных театров Питера. 

Музеи

Гитары, тени, секс-игрушки и щепотка магии – обо всем этом в Питере есть отдельные музеи. Ставь точку на карте своего зимнего путешествия по Санкт-Петербургу и выясни, какой музей самый странный. 

Где еще приобщиться к искусству в Санкт-Петербурге зимой? Вот небольшая подборка камерных галерей, где регулярно проводятся временные выставки.  

Теперь ты знаешь, что посмотреть зимой в Питере! А если этой зимой ты держишь путь еще и в столицу, то заглядывай в подборки «Новогодняя Москва: самые красивые места столицы» и «Где кататься на коньках в Москве»
Если ты полгода ломаешь голову, что подарить близким, но в голову не идет ничего кроме свечек в форме елки и теплых носков, обрати внимание на статью «Необычные подарки на Новый год»

Что есть в статье:

  1. Где погулять в Санкт-Петербурге зимой
  2. Популярные зимние мероприятия
  3. Театры и музеи

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