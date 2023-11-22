Где погулять в Санкт-Петербурге зимой
Петербург в любое время года полон живописных мест и локаций. У нас есть план для лучшей прогулки по Санкт-Петербургу, где тебя ждут не только знаковые места, но и менее тривиальные идеи на самый разный вкус.
Достопримечательности зимнего Питера
В чем прелесть питерских достопримечательностей? Они прекрасны в любое время года. Так что лови чек-лист самых атмосферных мест для прогулки по Санкт-Петербургу зимой, если ты впервые в городе или пора обновить подборку фотографий в снежном антураже.
Невский проспект и его окрестности
В сердце города открываются главные достопримечательности и лучшие локации для атмосферных фотографий. Именно зимой Невский проспект становится по-настоящему сказочным местом. Если будешь проходить мимо, то не забудь взглянуть и на другие обязательные к посещению места – Храм Спаса на Крови, Михайловский сад, Казанский собор, многочисленные мосты, Дом Книги с его светящийся куполом.
Не забудь и про магазин купцов Елисеевых (Невский пр., 56), чтобы поймать дозу новогоднего вайба, необязательно даже заходить внутрь. Волшебство сказки начинается уже с витрины.
Дворцовая площадь
Дворцовая площадь зимой превращается в место обитания главной елки города. А сделать фотографию с елочкой и загадать желание на будущий год – дело святое.
Петропавловская крепость
Маст-хэв локация для ярких впечатлений с шикарной панорамой смотровой площадки. Здесь тебя ждут самые разные экспозиции, временные выставки и дух брутальной старины. В вечернее время крепость пронизана мистическим духом гоголевского Петербурга.
Оранжерея Таврического сада
Скрыться от холода и слякоти можно в тропическом оазисе посреди зимнего Питера. Здесь тебя ждет небольшой, но уютный уголок зеленых джунглей под высоким куполом. В оранжерее можно не только любоваться самой разной тропической растительностью, но и посетить кофейню, концерты, творческие вечера и многое другое.
Новая Голландия
Живописный и очень активный в любое время года остров. Здесь можно сделать крутые фотографии при свете дня и после включения иллюминации, вкусно поесть, прикупить что-то красивое в шоуруме, попасть на выставку и, конечно, покататься на коньках.
Севкабель Порт
Севкабель – еще один вечный генератор самых разных активностей круглый год. Здесь можно и на выставку сходить, и прикупить антуражный хэнд-мейд и полюбоваться заливом после вечеринки, и на коньках покататься, и многое другое.
Никольские ряды
Одно из самых новогодних мест Питера. Здесь тебя ждет настоящая сказка и сладкая атмосфера праздника. Ламповый каток под открытым небом, светящаяся елка, венецианская карусель и, конечно, новогодние гуляния.
Церковь Анненкирхе
Атмосферное место, в котором не только царит искусство. Оно само и есть искусство. Под сводами старой церкви играют концерты, проводят мастер-классы, показывают кино и открывают выставки.
Кстати про выставки, каждый год Анненкирхе приглашает гостей на традиционную рождественскую экспозицию, которая располагается на всем пространстве церкви, доступном для посетителей. Елка под потолком, море света и снежинок и дух настоящего Рождества в стенах самой необычной церкви Питера.
Кирочная улица, д. 8, лит. В
Где покататься на коньках
Растрясти съеденный тазик оливье после праздников, зарядиться куражом на следующий год, устроить крутое свидание... У катания на коньках куча плюсов, даже если ты в этом деле не ас.
Каток на Елагином острове
Одна из старейших ледовых площадок Петербурга ежегодно радует жителей города особенной атмосферой праздника. Антураж новогоднего чуда создает яркая иллюминация, елка, музыка и зона фудкорта.
Елагин остров, д. 4
Каток у моря в Севкабеле
Площадь приморского катка составляет 220 квадратных метров и вмещает почти 300 человек. Гостей ждут яркие декорации и душевная музыка, зона фудкорта и ламповая атмосфера настоящего праздника.
Для тех, кто еще не твердо стоит на коньках, есть специальная «группа поддержки» – очаровательные нерпы для маленьких гостей и белые медведи для взрослых.
Любуйся живописными видами, но не забывай смотреть под ноги.
Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40
«Лесной» каток в «Охта Парке»
Если надоело кататься по кругу или квадрату, тебе понравится извилистая ледяная дорога сквозь древесный массив зимнего леса. С наступлением темноты каток преображается и становится по-особенному красивым благодаря ярким цветным гирляндам. В этой локации катание на коньках легко может превратиться в сказочную фотосессию.
обл. Ленинградская, р-н Всеволожский, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной
Каток у флагштока
Один из самых больших катков в Санкт-Петербурге на берегу Финского залив вмещает 1100 человек.
Кроме крутого вида на залив и «Лахта-центр» тебя ждут вечерние тематические сеансы, ледовые дискотеки, мастер-классы и флешмобы.
Южная дорога 28, стр 1
Каток во Дворе Гостинки
Уютный ламповый каток в самом сердце Питера с развлекательной программой, фуд-зоной и лаконичным фоном для фотографий со всех четырех сторон.
Невский пр. 35/ ул. Садовая, 17
Подробнее о самых красивых и популярных катках Санкт-Петербурга рассказываем в отдельной статье. Так что если ничто прекрасное и спортивное тебе не чуждо, отправляйся в путешествие по самым красивый каткам Питера – «Где кататься на коньках в Санкт-Петербурге».
Популярные зимние мероприятия
Зима в Питере не всегда снежная и яркая, но мы все равно можем сделать себе праздничное настроение самостоятельно. Мы знаем, где настроиться на самые положительные эмоции и перезимовать душевно.
Выставки
Настройся на искусство и отправляйся в яркий мир андерграунда и цифрового арта.
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Спектакли
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HAPPY NEW YEAR | Истории из жизни – новогодний спектакль, который в любое время года позволит тебе погрузиться в особую атмосферу праздника. Но с другой стороны - новогодние праздники - это лишь пов...
HAPPY NEW YEAR | Истории из жизни – новогодний спектакль, который в любое время года позволит тебе погрузиться в особую атмосферу праздника. Но с другой стороны - новогодние праздники - это лишь пов...
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Музыкальная АСМР-лекция «Нейроэффекты грибов», рассказанная шепотом и отыгранная...
1000₽
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от 1100₽
Спектакль-экскурсия "Заблудшие" — это уникальный опыт, совмещающий изучение лучш...
3200₽
Экстремальная хоррор-опера о рождении постантропоценного существа. Было – раз! ...
от 800₽
Летней ночью в поисках ночлега трое семинаристов забредают в гости к двуликой ведьме, вторая личина который — панночка невиданной красоты. Еле унеся ноги от колдуньи, главный герой — философ Хома Брут...
3 января идет два показа: С 13:00 до 14:30 С 16:00 до 17:30 Как много ты знаешь о преданиях дагестанских народов? А слышал ли ты о деревне Канатоходцев? Она раскинулась высоко-высоко в горах у под...
Да будет карнавал! А начиналось всё со сказки. Один из самых известных волшебных сюжетов Италии лег в основу пьесы «Любовь к трем апельсинам». История о поиске счастья, любви или смысла жизни — если...
Летней ночью в поисках ночлега трое семинаристов забредают в гости к двуликой ведьме, вторая личина который — панночка невиданной красоты. Еле унеся ноги от колдуньи, главный герой — философ Хома Брут...
Спектакль «Онегин» — волнующий рассказ о главной любовной катастрофе русской литературы и судьбе первой её жертвы. Сцена «Приюта комедианта» превращается в пространство снов и фантазий Татьяны Ларин...
Интеллектуальный трагифарс в 2-х действиях. В наше время человеческая жизнь не ...
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Иммерсивный перформанс, исследующий ситуацию поступления в театральный институт....
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Послушай знаменитую сказку «Снежная королева» в Анненкирхе. Классическая музыка...
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Послушай знаменитую сказку «Снежная королева» в Анненкирхе. Классическая музыка...
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Концерты
Раскачаться на музыкальных волнах и зарядиться энергией на следующий год можно в нашей концертной подборке. Собрали самое душевное, яркое, мелодичные и даже отвязное! Здесь и ламповые рождественские встречи, и отвязные метал-утренники, и нестандартные «гуляния».
Новогодний триптих грозится стать настоящим хардкор безумием, которое точно запомнится надолго. Объявляем 2024-й год годом Трехглавого Дракона: - 1-я голова Vólan - 2-я голова Partybreaker - 3-я го...
Что такое неоклассика и как ее слушать? У молодых и амбициозных музыкантов моло...
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Каждый концерт оголтелого балагана ZE FISH - это безудержный праздник! Получае...
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Праздничный вечер с Королем Львом и другими музыкальными историями Ханса Циммера...
от 1700₽
Легендарный зимний метал-фестиваль Главная Metal Ёлка Страны возвращается в Санк...
от 1800₽
Тебя ждет полное погружение в историю Рождества, ведь это не просто концерт, а п...
от 1200₽
Новогодняя акустическая программа По доброй традиции снова собираемся в начале ...
от 1750₽
Послушай знаменитую сказку «Снежная королева» в Анненкирхе. Классическая музыка...
от 1200₽
Послушай знаменитую сказку «Снежная королева» в Анненкирхе. Классическая музыка...
от 1200₽
Стендап
Что может быть лучше ударной дозы смеха в конце недели? Особенно, если это топовые комики с нетривиальными и свежими шутками. Погружайся в мир эндорфина, острого юмора и смелых высказываний.
Большой сольный концерт Тимура Джанкезова, одного из самых смешных стендап комик...
от 1000₽
Ян Зубков – стендап-комик из Нижнего Новгорода, полуфиналист шестого сезона шоу ...
от 500₽
Денис Антипин – стендап-комик, приколист, резидент и постоянный участник проекто...
от 1000₽
Съёмка сольного стендап-концерта Самвела Гиновяна — финалиста проекта «Открытый...
от 1200₽
Максим Евдокимов — участник «Открытого Микрофона» на ТНТ, ведущий «Comedy Радио»...
от 1000₽
Ольга Малащенко — комик, резидент «Женского стендапа» на ТНТ. В своих выступлени...
3000₽
Сольный концерт комика, который не нуждается в представлении. Комика, который по...
от 1500₽
Николай Андреев — интеллигент, утонченный романтик, философ с растянутыми мораль...
от 800₽
Вечеринки
Если собираешься не только провести зиму в Питере, но и отметить Новый год, то смотри, где отпраздновать его с особой эстетикой, «выгулять» новый наряд и познакомиться с такими же любителями ярких праздников, как и ты.
Здесь также есть несколько крутых идей, где искать веселье в новогоднюю ночь. Смотри самые атмосферные и сказочные «утренники» для взрослых и врывайся в новые 365 дней лихим пируэтом!
31 декабря состоится яркий праздник безудержного богемного веселья в стиле самог...
от 2200₽
Уникальное светско-культурное событие и авторская трактовка бала в современной эстетике Петербурга. Тебя ждет настоящий бал в сопровождении малого симфонического оркестра под чутким руководством гла...
В новогоднюю ночь на сцене разыграют абсолютно новый автомобиль! Так что отложи...
от 2200₽
Новогоднее мероприятие в отеле - дворце XVIII века. Программа вечера: — 22:30 с...
55000₽
Новый год совсем близко! Самое время задуматься, как встретить его незабываемо....
от 8800₽
Вкусные события
Куда сходить зимой в Санкт-Петербурге, чтобы вкусно поесть, узнать что-то новое и отогреться в теплой компании? Смотри идеи в нашей «вкусной» подборке и не забывай, что путь к идеальным выходным тоже иногда лежит через желудок.
Фруткейк — традиционный английский кекс с плотной текстурой и насыщенным вкусом, который готовится за 4-6 недель перед Рождеством и выдерживается в ликерах или виски все это время. Мастер-класс по п...
Удивляй родных и близких уютными сладкими подарками, сделанными с душой. На мастер-класс от хюгге-студии ты: – научишься готовить сахарную глазурь для декора пряников; – собственноручно распишешь 6 ...
Сырный клуб Art Du Gout приглашает тебя стать настоящим создателем изысканных угощений с участием сыров с белой и голубой благородной плесенью. На кулинарном вечере тебя ждут 2 вида сыра и большой вы...
Угощения из киновселенных на «Кинокухне» соберутся в тематических ресторанчиках с блюдами и напитками. Ананасовый тартатен из «Отчаянных домохозяек», сливочное пиво из «Гарри Поттера», вишневый пирог...
Ресторан HITCH на Медиков приглашает тебя в гастрономическое аудиопутешествие, и...
6500₽
Ресторан HITCH на Медиков приглашает тебя в гастрономическое аудиопутешествие, и...
6500₽
Сырный клуб Art Du Gout приглашает тебя стать настоящим создателем изысканных угощений с участием сыров с белой и голубой благородной плесенью. На кулинарном вечере тебя ждут 2 вида сыра и большой вы...
Сыр и мед - деликатесный дуэт, который был известен еще во времена Древнего Рима. Сырный клуб Art Du Gout приглашает на гастрономическую дегустацию, где ты вместе с рассказом эксперта-ведущего окуне...
На встрече от проекта «Нарочито просто» ты познакомишься с высокой кухней, в том числе сочетания шоколада и вина. Дегустация пройдет в Teobroma — концептуальном ресторане и кофейне, где все — от блю...
Тебя ждет уютнейшая атмосфера, музыка, вкусный фуршет, общение и знакомство с новыми лицами, творческий мастер-класс и как следствие — отличное настроение! Программа: – Фуршет с закусками и игристым ...
Тебя ждет уютнейшая атмосфера, музыка, вкусный фуршет, общение и знакомство с новыми лицами, творческий мастер-класс и как следствие — отличное настроение! Программа: – Фуршет с закусками и игристым ...
На мастер-классе ты сможешь не только создать трендовый десерт своими руками, но и отпустить насущные мысли и погрузиться в творчество. Как проходит мастер-класс? 1) Первая часть техническая: собрат...
На мастер-классе ты сможешь не только создать трендовый десерт своими руками, но и отпустить насущные мысли и погрузиться в творчество. Как проходит мастер-класс? 1) Первая часть техническая: собрат...
Гостей ждет итальянский ужин и мастер-класс от декоратора и флориста Анны Дубовик в ITALY В ВИЛЕНСКОМ. В этот чудесный зимний вечер гости соберутся в уютной атмосфере и научатся составлять рождестве...
Сырный клуб Art du Gout приглашает в гастрономическое путешествие в мир изысканных сыров и благородного вина. На дегустации для каждого гостя будет сервирована сырная тарелка из шести сортов с гастро...
Сырный клуб Art Du Gout приглашает на гастрономическую встречу, где ты познакомишься с необычным сочетанием крафтового сыра и фруктовых горчиц. Фруктовые горчицы – особо утонченная глава гурманства. ...
Сырный клуб Art du Gout приглашает на гастрономический вечер! Здесь ты не просто познакомишься с легендарными швейцарскими сырами, о которых веками слагалось множество легенд, но и полакомишься культ...
Маркеты
Где покупать особенные и неповторимые подарки для себя и близких? Конечно, же на ламповых барахолках и хэнд-мейд-маркетах. Ищи диковинки на витринах питерских «сейлов» и забери с собой в новый год что-то прекрасно.
Чуть больше года назад решено было создать маркет локальных брендов с аппетитным названием – Popcorn Market. А вот, что говорит Александра - организатор маркета о нём: "Зачем идти 2 и 3 декабря на мар...
Финальная Гаражка этого года пройдёт в УКТ в локальном формате. Что это значит? Места в ангаре меньше, поэтому будем тщательно выбирать участников и собирать классный винтаж и селективный секонд-хэн...
Корсеты, свечи, керамика и другие изделия ручной работы, а также винтажная одежда и невообразимые украшения — всё это можно будет увидеть и приобрести в пространстве. В этот день будет открыта выстав...
9-10 декабря в Севкабель Порт состоится предновогодний Маркет у Моря! Атмосфера праздника, более 150 аутентичных брендов, творческие мастер-классы, согревающие напитки, вкусная еда и встречи с близким...
С 8 по 24 декабря в выставочном павильоне Зеленый домик Ботанического сада Петра Великого пройдет Рождественская выставка-ярмарка. В этом году собрали для тебя большую компанию увлечённых своим делом...
В самый праздничный месяц зимы, 16-17 декабря, состоится традиционный Маркет у Моря. Семейный фестиваль, который каждый раз собирает классные локальные бренды и прекрасных гостей на одной площадке. В...
В середине декабря кофейные и чайные профессионалы соберутся на масштабное мероприятие, чтобы встретить 2024 год в ароматной атмосфере горячих напитков! Вход свободный. В программе: - чемпионаты (Ба...
Тебя ждет уютнейшая атмосфера, музыка, вкусный фуршет, общение и знакомство с новыми лицами, творческий мастер-класс и как следствие — отличное настроение! Программа: – Фуршет с закусками и игристым ...
Экскурсии
Куда сходить тем, кто уже покатался по рекам и каналам, ездил на дворцовые экскурсии и обошел все знаковые места? Если хочется атмосферных фотографий, свежих впечатлений, нового взгляда на Питер, то эта подборка для тебя.
Экскурсия по модepну в paйoне метрo Cпoртивнaя. В маршруте ты увидишь доходные ...
от 1000₽
B ходe экскуpcии ты увидишь уникальные фаcады cтрoений, вecтибюли торжеcтвeнныx ...
от 750₽
Необычная экскурсия, где ты сможешь узнать секреты и посетить самые таинственные...
от 800₽
Bместе c oпытным гидoм ты сoвершишь путeшecтвие пo caмым интepеcным «нефoрмальны...
1600₽
Экскурсия по крышам Невского проспекта. В программу входит: Пpоход по нeскoльки...
от 850₽
За 1,5 часа тебя познакомят с обратной стороной Петербурга, покажут Питер, каким...
700₽
Гид проведёт тебя по Дворцовой Слободе. Ты побываешь в проходных двориках, увид...
от 700₽
Это обзорная экскурсия по неформальному Петербургу. Доходные дома, дворы-колод...
от 1900₽
Товарищи! Отправляемся в ностальгическое путешествие по Петербургу-Петрограду-Ле...
от 700₽
Вместе с Часовщиком ты совершишь кругосветное и круговременное путешествие в Рож...
от 1200₽
Театры и музеи
Разнообразить зимние прогулки по Питеру, отогреться и проникнуться культурным духом города можно в многочисленных музеях и театрах. С культурной программой здесь все в порядке в любое время когда и всегда есть что посмотреть.
Театры
Любителям нетривиальных спектаклей предлагаем перезимовать в застенках самых камерных и необычных театров Питера.
Музеи
Гитары, тени, секс-игрушки и щепотка магии – обо всем этом в Питере есть отдельные музеи. Ставь точку на карте своего зимнего путешествия по Санкт-Петербургу и выясни, какой музей самый странный.
Где еще приобщиться к искусству в Санкт-Петербурге зимой? Вот небольшая подборка камерных галерей, где регулярно проводятся временные выставки.