Сезон зимних развлечений открыт и пора достать с полки коньки. Мы собрали лучшие катки в Санкт-Петербурге, где тебя ждет горячий кофе, гладкий лед и праздничное настроение. Одевайся потеплее и врывайся в выходные крутым пируэтом!
Где можно покататься на коньках в Санкт-Петербурге
Каток в Новой Голландии
Уютный каток с искусственным льдом по традиции заливается на месте большого газона и работает даже в плюсовую температуру.
В вечернее время здесь зажигают огни и начинаются вечерние катания под джаз, буги, саундтреки любимых фильмов и не только. Тематические сеансы проходят с 20:00 до 21:00.
Переобуться и оставить вещи можно в теплой галереи, где есть лавки и камеры хранения.
Есть пункт проката и заточки коньков.
Стоимость – от 200 до 500 рублей.
набережная Адмиралтейского канала, дом 2, остров Новая Голландия
Каток у моря
Один из самых живописных катков в Питере, с которого открывается панорама на залив и Винтовой мост. Только за один вид можно назвать площадку в Севкабеле одним из лучших катков в Санкт-Петербурге.
Помимо того каток находится на одной из самых активных локаций в любое время года. После катаний здесь можно посетить выставку, маркет, вечеринку и многое другое.
Гостей ждут яркие декорации и душевная музыка, зона фудтраков и ламповая атмосфера настоящего праздника. Для тех, кто еще не твердо стоит на коньках, есть специальная «группа поддержки» – нерпы для маленьких гостей и белые медведи для взрослых.
На территории катка действует камера хранения, медпункт, туалет.
Есть пункт проката и заточки коньков.
Стоимость – от 300 до 540.
Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40
Лесной каток в «Охта-Парке»
Говоря о лучших катках Санкт-Петербурга, нельзя не упомянуть, пожалуй, самый необычный и сказочный. Если надоело кататься по кругу или квадрату, тебе понравится извилистая ледяная дорога сквозь древесный массив зимнего леса. С наступлением темноты каток преображается и становится по-особенному красивым благодаря ярким цветным гирляндам. В этой локации катание на коньках легко может превратиться в сказочную фотосессию под мелодичные треки.
Ледовое покрытие позволяет кататься в плюсовую температуру. На территории катка есть фудзона, туалет, скамейки и камеры хранения.
Для тех, кто только учится кататься также есть «помощники» – фигурки зверей, за которые можно держаться.
Что еще? На катке можно получить мастер-класс по катанию, а также попасть на утреннюю зарядку для всех гостей.
Насладиться ярким видом можно и с высоты птичьего полета, прокатившись на колесе обозрения рядом с катком.
Есть пункт проката и заточки коньков.
Стоимость – от 900 до 1300 рублей.
обл. Ленинградская, р-н Всеволожский, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной
Центральный каток в Гостином дворе
Уютный ламповый каток в самом сердце Питера в нескольких шагах от Невского проспекта с развлекательной программой, фуд-зоной и лаконичным фоном для фотографий со всех четырех сторон.
Помимо катаний гости могут отдохнуть в зоне фуд-корта и отдыха и посетить самые разные мероприятия.
Есть пункт проката.
Стоимость – от 300 до 500 рублей.
Невский пр. 35/ ул. Садовая, 17
Каток «У флагштока»
Один из самых больших катков в Санкт-Петербурге на берегу залива вмещает 1100 человек. Здесь регулярно проводят всяческие активности – вечерняя программа, мастер-классы и флешмобы.
Рядом с катком работает зона фудкорта, камера хранения, теплая раздевалка. Для начинающих доступны фигурки-помощники, на которые можно опираться.
В утреннее время посещение катка бесплатное. В вечернее время гостей ждут тематические сеансы и ледовые дискотеки.
Кататься можно и в небольшие плюсовые температуры.
Есть пункт проката и заточки коньков.
Стоимость – от 250 до 550 рублей.
Южная дорога 28, стр 1
Каток в Никольских рядах
Под открытым небом расположилась в камерном пространстве старого Питера расположилась площадка с натуральным льдом. В антураже зимней сказки ты не только весело проведешь время, но и погрузишься в атмосферу праздника и волшебства. Кроме яркой иллюминации здесь ты найдешь нарядную елку и карусель как в самых ламповых рождественских фильмах.
В этом сезоне в Никольских рядах также появилась дорожка для керлинга айс мини-гольфа.
Что еще? С 31 декабря по вечерам здесь играют джазовые импровизации: классика, фанк, кубинский джаз и не только.
На территории катка располагается сервис обслуживания коньков, камера хранения, места для переобувания и дежурный врач.
Можно взять ледового помощника, чтобы учиться стоять на коньках стало проще.
Есть пункт проката и заточки коньков.
Стоимость – 300 до 600 рублей.
Садовая ул. 62, лит А
Каток в Музее железных дорог
Небольшой уютный платный каток, путь к которому пролегает через входную группу Музея. Для комфорта гостей организаторы создали заботливую среду: теплые раздевалки, камеры хранения, вендинговые аппараты с напитками и перекусами, помощники-опоры, бесплатные парковки и постоянный дежурный врач.
Есть пункт проката.
Стоимость билетов появится позднее.
Адмиралтейский район, муниципальный округ Измайловское
Каток в Юсуповском саду
Бесплатный ледовый каток на действующем водоеме в одном из центральных парков Петербурга. Несмотря на большую площадь, каток отличается тихой и живописной атмосферой вокруг.
Проката нет.
Садовая ул., 54
Каток на Елагином острове
Что может быть лучше новогодней елки, ярких гирлянд, свежего воздуха и атмосферы праздничного веселья? Один из старейших катков Петербурга открывает своей лед для гостей и готов радовать романтическими вайбами под огнями дворцовых видов.
Большой каток работает и в плюсовую температуру с оглядкой на изменчивую питерскую погоду.
В утренние сеансы каток можно посетить бесплатно.
Стоимость – от 200 до 400 рублей.
Есть пункт проката и заточки коньков.
Елагин остров, 4, лит.Б
Каток в Брусницыне
Теплый и романтичный арт-каток в сердце Петербурга защищен от ветра и открывает вид на залив сквозь гигантские арки. Окунись в новогоднюю атмосферу, скользи по зеркально гладкому льду и наслаждайся рукотворным праздником: горячий глинтвейн, яркие украшения, интересные фотозоны и не только.
Перевести дух и перекусить можно в зоне фудкорта, а научиться стоять на коньках взрослым и детям помогут опытные инструкторы и «помощники» фигуриста (для самых маленьких).
Есть пункт проката.
Стоимость – от 200 до 450 рублей.
Кожевенная линия, 30
Каток на Конюшенной площади
Еще один большой праздничный каток в центре города приглашает выйти на лед. На территории катка работает кафе, медпункт, камеры хранения и другие удобства.
Есть пункт проката.
Стоимость – от 250 до 500 рублей.
Конюшенная пл.
Каток у Планетария №1
Космический каток у самого внеземного места города. Уютное пространство с лаунж-зоной под новогодней елкой, фудкортом и фотозонами. Отправляйся в ледовое космическое путешествие под яркими огнями далеких галактик в атмосфере праздника.
Есть пункт проката и заточки коньков.
Стоимость – 350 рублей.
наб. Обводного канала, д. 74, лит. Ц