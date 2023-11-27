Смотри, где встать на лед в Санкт-Петербурге и поймать праздничное настроение.

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Сезон зимних развлечений открыт и пора достать с полки коньки. Мы собрали лучшие катки в Санкт-Петербурге, где тебя ждет горячий кофе, гладкий лед и праздничное настроение. Одевайся потеплее и врывайся в выходные крутым пируэтом!

Где можно покататься на коньках в Санкт-Петербурге

Каток в Новой Голландии

Уютный каток с искусственным льдом по традиции заливается на месте большого газона и работает даже в плюсовую температуру.

В вечернее время здесь зажигают огни и начинаются вечерние катания под джаз, буги, саундтреки любимых фильмов и не только. Тематические сеансы проходят с 20:00 до 21:00.

Переобуться и оставить вещи можно в теплой галереи, где есть лавки и камеры хранения.

Есть пункт проката и заточки коньков.

Стоимость – от 200 до 500 рублей.

набережная Адмиралтейского канала, дом 2, остров Новая Голландия

Каток у моря

Один из самых живописных катков в Питере, с которого открывается панорама на залив и Винтовой мост. Только за один вид можно назвать площадку в Севкабеле одним из лучших катков в Санкт-Петербурге.

Помимо того каток находится на одной из самых активных локаций в любое время года. После катаний здесь можно посетить выставку, маркет, вечеринку и многое другое.

Гостей ждут яркие декорации и душевная музыка, зона фудтраков и ламповая атмосфера настоящего праздника. Для тех, кто еще не твердо стоит на коньках, есть специальная «группа поддержки» – нерпы для маленьких гостей и белые медведи для взрослых.

На территории катка действует камера хранения, медпункт, туалет.

Есть пункт проката и заточки коньков.

Стоимость – от 300 до 540.

Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40

Лесной каток в «Охта-Парке»

Говоря о лучших катках Санкт-Петербурга, нельзя не упомянуть, пожалуй, самый необычный и сказочный. Если надоело кататься по кругу или квадрату, тебе понравится извилистая ледяная дорога сквозь древесный массив зимнего леса. С наступлением темноты каток преображается и становится по-особенному красивым благодаря ярким цветным гирляндам. В этой локации катание на коньках легко может превратиться в сказочную фотосессию под мелодичные треки.

Ледовое покрытие позволяет кататься в плюсовую температуру. На территории катка есть фудзона, туалет, скамейки и камеры хранения.

Для тех, кто только учится кататься также есть «помощники» – фигурки зверей, за которые можно держаться.

Что еще? На катке можно получить мастер-класс по катанию, а также попасть на утреннюю зарядку для всех гостей.

Насладиться ярким видом можно и с высоты птичьего полета, прокатившись на колесе обозрения рядом с катком.

Есть пункт проката и заточки коньков.

Стоимость – от 900 до 1300 рублей.

обл. Ленинградская, р-н Всеволожский, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной

Центральный каток в Гостином дворе

Уютный ламповый каток в самом сердце Питера в нескольких шагах от Невского проспекта с развлекательной программой, фуд-зоной и лаконичным фоном для фотографий со всех четырех сторон.

Помимо катаний гости могут отдохнуть в зоне фуд-корта и отдыха и посетить самые разные мероприятия.

Есть пункт проката.

Стоимость – от 300 до 500 рублей.

Невский пр. 35/ ул. Садовая, 17

Каток «У флагштока»

Один из самых больших катков в Санкт-Петербурге на берегу залива вмещает 1100 человек. Здесь регулярно проводят всяческие активности – вечерняя программа, мастер-классы и флешмобы.

Рядом с катком работает зона фудкорта, камера хранения, теплая раздевалка. Для начинающих доступны фигурки-помощники, на которые можно опираться.

В утреннее время посещение катка бесплатное. В вечернее время гостей ждут тематические сеансы и ледовые дискотеки.

Кататься можно и в небольшие плюсовые температуры.

Есть пункт проката и заточки коньков.

Стоимость – от 250 до 550 рублей.

Южная дорога 28, стр 1

Каток в Никольских рядах

Под открытым небом расположилась в камерном пространстве старого Питера расположилась площадка с натуральным льдом. В антураже зимней сказки ты не только весело проведешь время, но и погрузишься в атмосферу праздника и волшебства. Кроме яркой иллюминации здесь ты найдешь нарядную елку и карусель как в самых ламповых рождественских фильмах.

В этом сезоне в Никольских рядах также появилась дорожка для керлинга айс мини-гольфа.

Что еще? С 31 декабря по вечерам здесь играют джазовые импровизации: классика, фанк, кубинский джаз и не только.

На территории катка располагается сервис обслуживания коньков, камера хранения, места для переобувания и дежурный врач.

Можно взять ледового помощника, чтобы учиться стоять на коньках стало проще.

Есть пункт проката и заточки коньков.

Стоимость – 300 до 600 рублей.

Садовая ул. 62, лит А

Каток в Музее железных дорог

Небольшой уютный платный каток, путь к которому пролегает через входную группу Музея. Для комфорта гостей организаторы создали заботливую среду: теплые раздевалки, камеры хранения, вендинговые аппараты с напитками и перекусами, помощники-опоры, бесплатные парковки и постоянный дежурный врач.

Есть пункт проката.

Стоимость билетов появится позднее.

Адмиралтейский район, муниципальный округ Измайловское

Каток в Юсуповском саду

Бесплатный ледовый каток на действующем водоеме в одном из центральных парков Петербурга. Несмотря на большую площадь, каток отличается тихой и живописной атмосферой вокруг.

Проката нет.

Садовая ул., 54

Каток на Елагином острове

Что может быть лучше новогодней елки, ярких гирлянд, свежего воздуха и атмосферы праздничного веселья? Один из старейших катков Петербурга открывает своей лед для гостей и готов радовать романтическими вайбами под огнями дворцовых видов.

Большой каток работает и в плюсовую температуру с оглядкой на изменчивую питерскую погоду.

В утренние сеансы каток можно посетить бесплатно.

Стоимость – от 200 до 400 рублей.

Есть пункт проката и заточки коньков.

Елагин остров, 4, лит.Б

Каток в Брусницыне

Теплый и романтичный арт-каток в сердце Петербурга защищен от ветра и открывает вид на залив сквозь гигантские арки. Окунись в новогоднюю атмосферу, скользи по зеркально гладкому льду и наслаждайся рукотворным праздником: горячий глинтвейн, яркие украшения, интересные фотозоны и не только.

Перевести дух и перекусить можно в зоне фудкорта, а научиться стоять на коньках взрослым и детям помогут опытные инструкторы и «помощники» фигуриста (для самых маленьких).

Есть пункт проката.

Стоимость – от 200 до 450 рублей.

Кожевенная линия, 30

Каток на Конюшенной площади

Еще один большой праздничный каток в центре города приглашает выйти на лед. На территории катка работает кафе, медпункт, камеры хранения и другие удобства.

Есть пункт проката.

Стоимость – от 250 до 500 рублей.

Конюшенная пл.

Каток у Планетария №1

Космический каток у самого внеземного места города. Уютное пространство с лаунж-зоной под новогодней елкой, фудкортом и фотозонами. Отправляйся в ледовое космическое путешествие под яркими огнями далеких галактик в атмосфере праздника.

Есть пункт проката и заточки коньков.

Стоимость – 350 рублей.

наб. Обводного канала, д. 74, лит. Ц