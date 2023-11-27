  1. Блог

Где кататься на коньках в Санкт-Петербурге

Смотри, где встать на лед в Санкт-Петербурге и поймать праздничное настроение.

Что будет в статье:

  1. - Где можно покататься на коньках в Санкт-Петербурге 
  2. - Каток в Новой Голландии
  3. - Каток у моря
  4. - Лесной каток в «Охта-Парке»
  5. - Центральный каток в Гостином дворе
  6. - Каток «У флагштока»
  7. - Каток в Никольских рядах
  8. - Каток в Музее железных дорог
  9. - Каток в Юсуповском саду
  10. - Каток на Елагином острове 
  11. - Каток в Брусницыне 
  12. - Каток на Конюшенной площади
  13. - Каток у Планетария №1

Сезон зимних развлечений открыт и пора достать с полки коньки. Мы собрали лучшие катки в Санкт-Петербурге, где тебя ждет горячий кофе, гладкий лед и праздничное настроение. Одевайся потеплее и врывайся в выходные крутым пируэтом! 

Где можно покататься на коньках в Санкт-Петербурге 

Каток в Новой Голландии

Уютный каток с искусственным льдом по традиции заливается на месте большого газона и работает даже в плюсовую температуру.  

В вечернее время здесь зажигают огни и начинаются вечерние катания под джаз, буги, саундтреки любимых фильмов и не только. Тематические сеансы проходят с 20:00 до 21:00.   

Переобуться и оставить вещи можно в теплой галереи, где есть лавки и камеры хранения.  

Есть пункт проката и заточки коньков.  

Стоимость – от 200 до 500 рублей.    

набережная Адмиралтейского канала, дом 2, остров Новая Голландия

Популярное

Новая Голландия

наб.Адмиралтейского канала, 2/4
Карточка

Каток у моря

Один из самых живописных катков в Питере, с которого открывается панорама на залив и Винтовой мост. Только за один вид можно назвать площадку в Севкабеле одним из лучших катков в Санкт-Петербурге. 

Помимо того каток находится на одной из самых активных локаций в любое время года. После катаний здесь можно посетить выставку, маркет, вечеринку и многое другое.  

Гостей ждут яркие декорации и душевная музыка, зона фудтраков и ламповая атмосфера настоящего праздника. Для тех, кто еще не твердо стоит на коньках, есть специальная «группа поддержки» – нерпы для маленьких гостей и белые медведи для взрослых.  

На территории катка действует камера хранения, медпункт, туалет.   

Есть пункт проката и заточки коньков.  

Стоимость – от 300 до 540.  

Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40

Лесной каток в «Охта-Парке»

Говоря о лучших катках Санкт-Петербурга, нельзя не упомянуть, пожалуй, самый необычный и сказочный.  Если надоело кататься по кругу или квадрату, тебе понравится извилистая ледяная дорога сквозь древесный массив зимнего леса.  С наступлением темноты каток преображается и становится по-особенному красивым благодаря ярким цветным гирляндам. В этой локации катание на коньках легко может превратиться в сказочную фотосессию под мелодичные треки.  

Ледовое покрытие позволяет кататься в плюсовую температуру. На территории катка есть фудзона, туалет, скамейки и камеры хранения. 

Для тех, кто только учится кататься также есть «помощники» – фигурки зверей, за которые можно держаться.  

Что еще? На катке можно получить мастер-класс по катанию, а также попасть на утреннюю зарядку для всех гостей.  

Насладиться ярким видом можно и с высоты птичьего полета, прокатившись на колесе обозрения рядом с катком.  

Есть пункт проката и заточки коньков.   

Стоимость – от 900 до 1300 рублей.  

обл. Ленинградская, р-н Всеволожский, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной

Центральный каток в Гостином дворе

Уютный ламповый каток в самом сердце Питера в нескольких шагах от Невского проспекта с развлекательной программой, фуд-зоной и лаконичным фоном для фотографий со всех четырех сторон.

Помимо катаний гости могут отдохнуть в зоне фуд-корта и отдыха и посетить самые разные мероприятия. 

Есть пункт проката.  

Стоимость – от 300 до 500 рублей.   

Невский пр. 35/ ул. Садовая, 17 

Каток «У флагштока»

Один из самых больших катков в Санкт-Петербурге на берегу залива вмещает 1100 человек. Здесь регулярно проводят всяческие активности – вечерняя программа, мастер-классы и флешмобы. 

Рядом с катком работает зона фудкорта, камера хранения, теплая раздевалка. Для начинающих доступны фигурки-помощники, на которые можно опираться. 

В утреннее время посещение катка бесплатное. В вечернее время гостей ждут тематические сеансы и ледовые дискотеки.  

Кататься можно и в небольшие плюсовые температуры. 

Есть пункт проката и заточки коньков.  

Стоимость – от 250 до 550 рублей.  

Южная дорога 28, стр 1

Каток в Никольских рядах

Под открытым небом расположилась в камерном пространстве старого Питера расположилась площадка с натуральным льдом. В антураже зимней сказки ты не только весело проведешь время, но и погрузишься в атмосферу праздника и волшебства. Кроме яркой иллюминации здесь ты найдешь нарядную елку и карусель как в самых ламповых рождественских фильмах. 

В этом сезоне в Никольских рядах также появилась дорожка для керлинга айс мини-гольфа. 

Что еще? С 31 декабря по вечерам здесь играют джазовые импровизации: классика, фанк, кубинский джаз и не только.  

На территории катка располагается сервис обслуживания коньков, камера хранения, места для переобувания и дежурный врач.

Можно взять ледового помощника, чтобы учиться стоять на коньках стало проще.  

Есть пункт проката и заточки коньков.  

Стоимость – 300 до 600 рублей.  

Садовая ул. 62, лит А

Каток в Музее железных дорог

Небольшой уютный платный каток, путь к которому пролегает через входную группу Музея. Для комфорта гостей организаторы создали заботливую среду: теплые раздевалки, камеры хранения, вендинговые аппараты с напитками и перекусами, помощники-опоры, бесплатные парковки и постоянный дежурный врач.  

Есть пункт проката.  

Стоимость билетов появится позднее.   

Адмиралтейский район, муниципальный округ Измайловское

Каток в Юсуповском саду

Бесплатный ледовый каток на действующем водоеме в одном из центральных парков Петербурга. Несмотря на большую площадь, каток отличается тихой и живописной атмосферой вокруг.  

Проката нет.  

Садовая ул., 54

Каток на Елагином острове 

Что может быть лучше новогодней елки, ярких гирлянд, свежего воздуха и атмосферы праздничного веселья? Один из старейших катков Петербурга открывает своей лед для гостей и готов радовать романтическими вайбами под огнями дворцовых видов.  

Большой каток работает и в плюсовую температуру с оглядкой на изменчивую питерскую погоду.  

В утренние сеансы каток можно посетить бесплатно. 

Стоимость – от 200 до 400 рублей.  

Есть пункт проката и заточки коньков.  

Елагин остров, 4, лит.Б

Каток в Брусницыне 

Теплый и романтичный арт-каток в сердце Петербурга защищен от ветра и открывает вид на залив сквозь гигантские арки.  Окунись в новогоднюю атмосферу, скользи по зеркально гладкому льду и наслаждайся рукотворным праздником: горячий глинтвейн, яркие украшения, интересные фотозоны и не только. 

Перевести дух и перекусить можно в зоне фудкорта,  а научиться стоять на коньках взрослым и детям помогут опытные инструкторы и «помощники» фигуриста (для самых маленьких). 

Есть пункт проката. 

Стоимость – от 200 до 450 рублей.  

Кожевенная линия, 30

Каток на Конюшенной площади

Еще один большой праздничный каток в центре города приглашает выйти на лед. На территории катка работает кафе,  медпункт, камеры хранения и другие удобства. 

Есть пункт проката.  

Стоимость – от 250 до 500 рублей.  

Конюшенная пл.

Каток у Планетария №1

Космический каток у самого внеземного места города.  Уютное пространство с лаунж-зоной под новогодней елкой, фудкортом и фотозонами. Отправляйся в ледовое космическое путешествие под яркими огнями далеких галактик в атмосфере праздника.  

Есть пункт проката и заточки коньков.  

Стоимость – 350 рублей.  

наб. Обводного канала, д. 74, лит. Ц

Теперь ты знаешь, где кататься на коньках в Санкт-Петербурге, а найти больше идей для зимнего досуга можно в нашей отдельной статье «Санкт-Петербург зимой: куда сходить и что посмотреть». И заглядывай в нашу афишу, зимой там много всего интересного, в том числе новогодняя тематическая подборка!

Что есть в статье:

  1. Где можно покататься на коньках в Санкт-Петербурге 
  2. Каток в Новой Голландии
  3. Каток у моря
  4. Лесной каток в «Охта-Парке»
  5. Центральный каток в Гостином дворе
  6. Каток «У флагштока»
  7. Каток в Никольских рядах
  8. Каток в Музее железных дорог
  9. Каток в Юсуповском саду
  10. Каток на Елагином острове 
  11. Каток в Брусницыне 
  12. Каток на Конюшенной площади
  13. Каток у Планетария №1

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста