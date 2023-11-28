Новогодняя Москва: самые красивые места столицы

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В эти дни город согревает наши глаза и душу различными художественными инсталляциями, сияющими тысячами разноцветных огней: ледовые изваяния, светящиеся арки и тоннели, каркасные новогодние фигурки снеговиков, оленей, медведей и других символов праздника.

Вся эта красота так и манит к себе, а значит пора собраться с близкими, погулять, сделать милые фотокарточки, прикупить подарков и сувениров и сходить на тематические вечеринки.

Измайловский Кремль

Измайловский Кремль приглашает всех на святочные гуляния. Обещают веселые игры, гадания и калядки. В новогодней программе также есть иммерсивные спектакли, квесты, мастер-классы и чаепитие с блинчиками.

Адрес: Измайловское шоссе, 73Ж

Часы работы: пн-вс 09:00-21:00

Стоимость билетов: от 200 до 350 рублей — зависит от музея и выставки. Мастер-классы в среднем стоят от 300 до 1000 рублей на человека. Льготным категориям предоставляются скидки, подробнее об этом можно узнать при входе в музей.

Парящий мост в парке Зарядье

Над Москвой-рекой зависла необычная инженерная конструкция. Она напоминает бумеранг, оба края которого расположены на одном берегу. С него открывается захватывающий вид на разные достопримечательности Москвы, в том числе и на парк Зарядье.

Адрес: Варварка, 6, стр. 1

Часы работы: круглосуточно

Вход: свободный

Красная площадь

Это главная достопримечательность города. Размах, с которым она украшается, соответствует ее статусу: новогодняя ярмарка и аттракционы, палатки, каток. И, конечно, не обойдется без елки, укрытой под шатром из гирлянд.

Как добраться: от станций метро «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции»

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00. В официальные государственные праздники и дни массовых мероприятий возможны изменения в расписании работы

Вход: свободный. Посещение исторического музея стоит от 200 до 800 рублей с экскурсией, аудиогид — от 400 до 600 рублей, Кремля — от 350 до 1500 рублей в зависимости от количества объектов и услуг.

Арт-пространство «Красный Октябрь»

Некогда здесь располагалась кондитерская фабрика, сейчас же это целое творческое пространство, объединяющее в себе различные студии звукозаписи, фотостудии, выставочные центры, бары и магазины. В пространстве работает Музей истории шоколада и какао, где любой желающий может поучаствовать в мастер-классах по изготовлению сладостей, и просто понаблюдать за работой творческой мастерской. Посетить Красный Октябрь можно в любое время суток.

Адрес: ул. Берсеневская набережная, 6

Часы работы: круглосуточно

Вход: свободный

Колесо обозрения «Солнце Москвы»

С колеса открывается фантастический вид на город в радиусе 50 километров. Попробуй, если не боишься высоты. В окрестностях также находится много развлекательных пространств, ресторанов и магазинов.

Адрес: 2-я Останкинская улица, дом 3

Часы работы: пн-вс 11:00-22:00

Вход: стандартный от 1350 до 4900 рублей. Льготный — 990 рублей, индивидуальный прокат с прозрачным полом — 29900 рублей

Музей-заповедник Царицыно

В Царицыно красиво круглый год. Но зимой там тебя ждет музейная экспозиция, посвященная традициям Нового года, а также несколько лыжных маршрутов. Дворцовая площадь украшена светодиодной инсталляцией, напоминающей хрустальную ёлку.

Адрес: Дольская улица, д. 1

Часы работы: пн-вс 06:00 - 00:00

Вход: единый билет в Большой дворец и Хлебный дом — 350 рублей взрослым, 80 рублей студентам; комплексный билет в оранжереи — 250 рублей взрослым, 80 рублей студентам; вход в парк — бесплатно

Канатная дорога Лужники — Воробьёвы горы

Еще одна возможность полюбоваться красотами города с высоты, на этот раз по канатной дорожке. От смотровой площадки в парке «Воробьевы горы» до Лужнецкой набережной курсируют удобные кабинки с аудиогидом на нескольких языках.

Адрес: ул. Косыгина, 28 и Лужнецкая наб., 24, стр. 1

Часы работы: Пн - 16:00 - 21:00, Вт-Чт - 11:00 - 21:00, Пт - 11:00 - 23:00, Сб - 10:00 - 23:00, Вс - 10:00 - 21:00

Вход: стандартный 100-120 рублей, в VIP-кабине — 5000 рублей

ВДНХ

Здесь тебя ждут разные выставки, лекции, концерты, вечеринки и новогодние ярмарки с блинами и пряниками. А еще тут расположился самый большой каток в городе!

Адрес: пр-т Мира, 119

Часы работы: Круглосуточно

Вход: свободный. Билеты на выставки и мероприятия на ВДНХ в среднем стоят от 300 до 600 рублей

Поклонная гора (Площадь Победы, д. 3)

В новогодние праздники мемориальный комплекс превращается в сказочный город для всей семьи. Там будет праздничная елка и множество ярких ледовых скульптур! Кроме того, нас будут ждать цирковые выступления, театральные постановки и оригинальные спецэффекты. Поддержат атмосферу популярные диджеи.

Адрес: рядом находятся станции метро Парк Победы, Славянский бульвар, Кутузовская, Фили

Часы работы: вт-вс 11:00-21:20, пн - выходной

Вход: взрослый билет в главное здание Музея Победы стоит 300 рублей, Единый входной билет в главное здание и на открытые площадки музея - 400 рублей

Музей космонавтики

Гостей музея ждут семейные квесты и выставки, а еще специальная экскурсионная программа, в которой покажут, как космонавты отмечают Новый год на орбите.

Адрес: проспект Мира, дом 111

Часы работы: вт-вс 10:00-19:00, пн выходной день

Вход: 350 рублей

Музей-заповедник «Коломенское»

Живописный парк «Коломенское» манит туристов своими красотами: белоснежный храм и деревянные теремки в это время года выглядят особенно сказочно. На ярмарочной площади работает каток. А еще там есть горка, с которой можно весело прокатиться на «ватрушке». А если проголодаешься, приходи на торговую аллею отведать настоящих русских блинов.

Адрес: проспект Андропова, д. 39

Часы работы: парковая территория ежедневно с 5:30 до 22:00, выставки и экспозиции со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00

Вход: в парк — бесплатный. 100 рублей стоит билет в любой из объектов — церковь Вознесения Господня, голландский домик Петра или Усадьбу Пасечника. Цена билета в Соколиный двор и комплекс Передних ворот — 200 рублей

Крутицкое подворье

Если любишь старинную архитектуру, то тебе точно следует прогуляться в этом атмосферном месте. Оказавшись на территории монастыря, ты словно перенесешься в далекое прошлое!

Адрес: Крутицкая ул., 17, строение 5

Часы работы: ежедневно с 08:00 до 20:00 часов

Вход: бесплатно, экскурсии — платные

Манежная площадь

На Манежной площади расположились световые арки, праздничная ёлка и множество гирлянд. Традиционно здесь будет проходить рождественская ярмарка со вкусными товарами и сувенирами из всех регионов страны.

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