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Рождество вокруг света

Сквер около Большого Театра, Театральная пл., 1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 8000₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Путешествие по рождественским традициям, о которых тебе поведает Часовщик! В декорациях новогодней Москвы, ты пройдёшься по самым ярким и значимым местам, и перенесёшься в разные уголки мира. В атмосфере веселья и волшебства, под звуки самых знаменитых музыкальных хитов, Часовщик расскажет тебе о всех секретах праздника в разных уголках света. Ты познакомишься со старинными рождественскими традициями, узнаешь все о встрече Нового года и споешь любимые новогодние песни. Выйдешь на Красную площадь: сияющий огнями ГУМ, нарядный каток и ярмарка окунут участников в сказочный мир.

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