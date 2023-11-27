Рассказываем про лучшие катки в Москве, где тебя ждет хороший лед, уютный вайб и новогоднее настроение.

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Сезон зимних развлечений открыт и пора достать с полки коньки. Мы собрали лучшие катки в Москве, где тебя ждет горячий чай, гладкий лед и праздничная атмосфера. Одевайся потеплее и врывайся в выходные крутым пируэтом!

Платные катки

Каток на ВДНХ

Один из главных и лучших катков Москвы в этом году празднует своей десятилетний юбилей. По такому случаю темой сезона стал «Полет во времени». Гостей ждет живописный вид на исторические павильоны и праздничные декорации.

На катке работают кафе и точки питания и горячих напитков, медпункт, проходят утренние зарядки, мастер-классы, вечеринки и не только. Для начинающих работает зона «тихого катания», где можно безопасно оттачивать навыки.

Есть пункт проката и заточки коньков.

Стоимость – от 400 до 800 рублей.

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)

ГУМ-каток на Красной площади

Один из самых красивых и лучших катков Москвы в центре города погружает гостей в атмосферу настоящей сказки. Центральная елка, яркая иллюминация, разнообразная программа и зажигательная музыка.

На катке также можно принять участие в мастер-классах по фигурному катанию и хоккею.

На территории катка действует несколько фуд-точек, фотозоны, карусели и многое другое. Не забудь заглянуть на традиционную ГУМ-ярмарку!

Есть пункт проката и заточки коньков.

Первые четыре утренних сеанса в будние дни без услуг проката можно посетить бесплатно.

Стоимость – от 700 до 800 рублей.

Красная пл., 3

«Серебряный лед» в Измайловском Парке

Кусочек снежной Нарнии площадью 11000 м?, где тебя ждет веселое времяпрепровождение под яркими огоньками с чашкой горячего кофе и дружной компанией.

На территории катка работают теплые раздевалки, аренда «помощников» для начинающих фигуристов и фуд-зона.

Есть пункт проката.

Стоимость – от 400 до 550 рублей.

Московский проспект, 4, стр. 2

«City-каток» в парке Красная Пресня

Небольшая уютная площадка в неоновом свете и с атмосферной музыкой. Территория делится на две части: каток с искусственным льдом, который работает и в плюсовую температуру, и площадка с натуральным льдом.

Для гостей работают теплые раздевалки, сдаются в аренду «помощники» начинающих фигуристов.

Есть пункт проката.

Стоимость – от 300 до 850 рублей.

Мантулинская улица, д. 5, стр. 4.

Каток в Парке Горького

Самый большой каток в Москве в 22000 м? состоит из петляющих дорожек с красивыми видами на город и заснеженные (да, мы надеемся на снежную зиму!) деревья.

Покататься с удовольствием здесь могут как спортсмены, так и любители и совсем новички. Специально для хоккеистов здесь выделили отдельную площадку с воротами, а для тех, кто неуверенно катается, бесплатно предоставляют «помощников».

Фуд-зона здесь расположена так, что подкрепиться и выпить горячий кофе можно, не снимая коньки. Запечатлеть яркие впечатления можно в фотозоне.

Есть пункт проката и заточки коньков.

Стоимость – от 400 до 1100 рублей.

Крымский Вал ул., д. 9

Каток «Лед» в Сокольниках

Большой, но уютный каток на территории парка, где тебя ждет хороший лед и атмосфера праздника. Кататься на площадке можно и при плюсовой температуре (до +8).

На территории катка работает гардероб и ячейка для хранения, сдаются в аренду «помощники» для начинающих фигуристов.

Есть пункт проката.

Стоимость – от 300 до 400 рублей.

ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1

Каток в саду имени Баумана

Небольшой каток с теплым шатром принимает гостей и в плюсовую температуру. Спокойная атмосфера подойдет для новичков и любителей неторопливого катания.

На территории катка работает гардероб, кафе, туалет и школа фигурного катания. Для тех, кто неуверенно стоит на коньках, сдаются в аренду «помощники».

Есть пункт проката.

Стоимость – от 300 до 400 рублей.

ул. Старая Басманная д. 15А, стр. 4

Ночной каток Arena Play

Каждую субботу каток Arena Play приглашает на ночные тусы на коньках с ведущими, диджеем, конкурсами, разнообразными треками и светомузыкой.

Если ты не умеешь кататься, не проблема, здесь тебе проведут мастер-класс.

Есть пункт проката и заточки коньков.

Стоимость – 800 рублей.

Ботаническая улица, 2с1

Бесплатные ледовые катки

Каток в парке «Фили»

Небольшой уютный каток с оборудованной раздевалкой и точками питания, где можно перекусить и выпить горячий кофе. По вечерам на катке включают подсветку и небольшую иллюминацию.

На катке действует свободное посещение со своим инвентарем. Заплатить надо только за прокат и дополнительные услуги.

улица Новозаводская, 18

Каток в парке «Останкино»

Бесплатный каток рядом со стадионом в парке «Останкино». Для комфорта гостей на территории катка оборудованы камеры хранения, «помощники» фигуриста для юных посетителей, бесплатная аренда защитных средств (шлемов, наколенников и т.д.).

Есть пункт проката и заточки коньков.

Посещение бесплатное, но по предварительной регистрации. Заплатить надо только за прокат и дополнительные услуги.

ул. 1-я Останкинская, 7А

Каток в Воронцовском парке

Каток в парке «Усадьба Воронцова» открыт для всех желающих, но из-за состояния льда работает только при температуре не выше +3.

На катке действует свободное посещение со своим инвентарем. Заплатить надо только за прокат и дополнительные услуги.

Воронцовский парк, д. 7

Каток на Чистых прудах

Большой живописный каток на поверхности пруда в историческом центре столицы. Здесь ты можешь не только подышать свежим воздухом и покататься, но и прочувствовать культурных дух города и флер старины.

Ледовая площадка подойдет для спортсменов и тех, кто просто хочет расслабиться и полюбоваться городскими красотами и праздничной елкой. Организаторы выделили отдельную площадку для хоккеистов и поставили ворота.

Вечером на катке включается иллюминация, которые подсвечивает лед самыми разными цветами.

Есть пункт проката и заточки коньков.

Чистопрудный б-р, 12