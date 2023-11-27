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Где кататься на коньках в Москве

Рассказываем про лучшие катки в Москве, где тебя ждет хороший лед, уютный вайб и новогоднее настроение.

Что будет в статье:

  1. - Платные катки 
  2. - Бесплатные ледовые катки

Сезон зимних развлечений открыт и пора достать с полки коньки. Мы собрали лучшие катки в Москве, где тебя ждет горячий чай, гладкий лед и праздничная атмосфера. Одевайся потеплее и врывайся в выходные крутым пируэтом! 

Платные катки 

Каток на ВДНХ

Один из главных и лучших катков Москвы в этом году празднует своей десятилетний юбилей. По такому случаю темой сезона стал «Полет во времени». Гостей ждет живописный вид на исторические павильоны и праздничные декорации. 

На катке работают кафе и точки питания и горячих напитков, медпункт, проходят утренние зарядки, мастер-классы, вечеринки и не только.  Для начинающих работает зона «тихого катания», где можно безопасно оттачивать навыки. 

Есть пункт проката и заточки коньков. 

Стоимость – от 400 до 800 рублей.  

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)

ГУМ-каток на Красной площади

Один из самых красивых и лучших катков Москвы в центре города погружает гостей в атмосферу настоящей сказки. Центральная елка, яркая иллюминация, разнообразная программа и зажигательная музыка. 

На катке также можно принять участие в мастер-классах по фигурному катанию и хоккею.  

На территории катка действует несколько фуд-точек, фотозоны, карусели и многое другое. Не забудь заглянуть на традиционную ГУМ-ярмарку!

Есть пункт проката и заточки коньков. 

Первые четыре утренних сеанса в будние дни без услуг проката можно посетить бесплатно.  

Стоимость – от 700 до 800 рублей.  

Красная пл., 3

«Серебряный лед» в Измайловском Парке

Кусочек снежной Нарнии площадью 11000 м?, где тебя ждет веселое времяпрепровождение под яркими огоньками с чашкой горячего кофе и дружной компанией. 

На территории катка работают теплые раздевалки,  аренда «помощников» для начинающих фигуристов и фуд-зона. 

Есть пункт проката. 

Стоимость – от 400 до 550 рублей.  

Московский проспект, 4, стр. 2

«City-каток» в парке Красная Пресня

Небольшая уютная площадка в неоновом свете и с атмосферной музыкой.  Территория делится на две части:  каток с искусственным льдом, который работает и в плюсовую температуру, и площадка с натуральным льдом. 

Для гостей работают теплые раздевалки, сдаются в аренду «помощники» начинающих фигуристов. 

Есть пункт проката. 

Стоимость – от 300 до 850 рублей.  

Мантулинская улица, д. 5, стр. 4. 

Каток в Парке Горького

Самый большой каток в Москве в 22000 м? состоит из петляющих дорожек с красивыми видами на город и заснеженные (да, мы надеемся на снежную зиму!) деревья.  

Покататься с удовольствием здесь могут как спортсмены, так и любители и совсем новички. Специально для хоккеистов здесь выделили отдельную площадку с воротами, а для тех, кто неуверенно катается, бесплатно предоставляют «помощников». 

Фуд-зона здесь расположена так, что подкрепиться и выпить горячий кофе можно, не снимая коньки. Запечатлеть яркие впечатления можно в фотозоне.   

Есть пункт проката и заточки коньков. 

Стоимость – от 400 до 1100 рублей. 

Крымский Вал ул., д. 9

Каток «Лед» в Сокольниках

Большой, но уютный каток на территории парка, где тебя ждет хороший лед и атмосфера праздника. Кататься на площадке можно и при плюсовой температуре (до +8). 

На территории катка работает гардероб и ячейка для хранения, сдаются в аренду «помощники» для начинающих фигуристов.  

Есть пункт проката.  

Стоимость – от 300 до 400 рублей. 

ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1

Каток в саду имени Баумана

Небольшой каток с теплым шатром принимает гостей и в плюсовую температуру. Спокойная атмосфера подойдет для новичков и любителей неторопливого катания.

На территории катка работает гардероб, кафе, туалет и школа фигурного катания.  Для тех, кто неуверенно стоит на коньках, сдаются в аренду «помощники». 

Есть пункт проката. 

Стоимость – от 300 до 400 рублей.  

ул. Старая Басманная д. 15А, стр. 4

Ночной каток Arena Play

Каждую субботу каток Arena Play приглашает на ночные тусы на коньках с ведущими, диджеем, конкурсами, разнообразными треками и светомузыкой. 

Если ты не умеешь кататься, не проблема, здесь тебе проведут мастер-класс.  

Есть пункт проката и заточки коньков. 

Стоимость – 800 рублей.   

Ботаническая улица, 2с1

Бесплатные ледовые катки

Каток в парке «Фили»

Небольшой уютный каток с оборудованной раздевалкой и точками питания, где можно перекусить и выпить горячий кофе. По вечерам на катке включают подсветку и небольшую иллюминацию. 

На катке действует свободное посещение со своим инвентарем. Заплатить надо только за прокат и дополнительные услуги.  

улица Новозаводская, 18 

Каток в парке «Останкино»

Бесплатный каток рядом со стадионом в парке «Останкино». Для комфорта гостей на территории катка оборудованы камеры хранения, «помощники» фигуриста для юных посетителей,  бесплатная аренда защитных средств (шлемов, наколенников и т.д.). 

Есть пункт проката и заточки коньков. 

Посещение бесплатное, но по предварительной регистрации. Заплатить надо только за прокат и дополнительные услуги.  

ул. 1-я Останкинская, 7А

Каток в Воронцовском парке

Каток в парке «Усадьба Воронцова» открыт для всех желающих, но из-за состояния льда работает только при температуре не выше +3.  

На катке действует свободное посещение со своим инвентарем. Заплатить надо только за прокат и дополнительные услуги.  

Воронцовский парк, д. 7

Каток на Чистых прудах

Большой живописный каток на поверхности пруда в историческом центре столицы. Здесь ты можешь не только подышать свежим воздухом и покататься, но и прочувствовать культурных дух города и флер старины.

Ледовая площадка подойдет для спортсменов и тех, кто просто хочет расслабиться и полюбоваться городскими красотами и праздничной елкой.  Организаторы выделили отдельную площадку для хоккеистов  и поставили ворота.  

Вечером на катке включается иллюминация, которые подсвечивает лед самыми разными цветами.  

Есть пункт проката и заточки коньков. 

Чистопрудный б-р, 12

Теперь ты знаешь, где кататься на коньках в Москве, а еще больше идей для зимнего досуга ждет тебя в нашей афише. И не проходи мимо тематической новогодней подборки, чтобы настроение было полный «джингл-белс»!

Что есть в статье:

  1. Платные катки 
  2. Бесплатные ледовые катки

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