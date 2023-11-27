Сезон зимних развлечений открыт и пора достать с полки коньки. Мы собрали лучшие катки в Москве, где тебя ждет горячий чай, гладкий лед и праздничная атмосфера. Одевайся потеплее и врывайся в выходные крутым пируэтом!
Платные катки
Каток на ВДНХ
Один из главных и лучших катков Москвы в этом году празднует своей десятилетний юбилей. По такому случаю темой сезона стал «Полет во времени». Гостей ждет живописный вид на исторические павильоны и праздничные декорации.
На катке работают кафе и точки питания и горячих напитков, медпункт, проходят утренние зарядки, мастер-классы, вечеринки и не только. Для начинающих работает зона «тихого катания», где можно безопасно оттачивать навыки.
Есть пункт проката и заточки коньков.
Стоимость – от 400 до 800 рублей.
Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)
ГУМ-каток на Красной площади
Один из самых красивых и лучших катков Москвы в центре города погружает гостей в атмосферу настоящей сказки. Центральная елка, яркая иллюминация, разнообразная программа и зажигательная музыка.
На катке также можно принять участие в мастер-классах по фигурному катанию и хоккею.
На территории катка действует несколько фуд-точек, фотозоны, карусели и многое другое. Не забудь заглянуть на традиционную ГУМ-ярмарку!
Есть пункт проката и заточки коньков.
Первые четыре утренних сеанса в будние дни без услуг проката можно посетить бесплатно.
Стоимость – от 700 до 800 рублей.
Красная пл., 3
«Серебряный лед» в Измайловском Парке
Кусочек снежной Нарнии площадью 11000 м?, где тебя ждет веселое времяпрепровождение под яркими огоньками с чашкой горячего кофе и дружной компанией.
На территории катка работают теплые раздевалки, аренда «помощников» для начинающих фигуристов и фуд-зона.
Есть пункт проката.
Стоимость – от 400 до 550 рублей.
Московский проспект, 4, стр. 2
«City-каток» в парке Красная Пресня
Небольшая уютная площадка в неоновом свете и с атмосферной музыкой. Территория делится на две части: каток с искусственным льдом, который работает и в плюсовую температуру, и площадка с натуральным льдом.
Для гостей работают теплые раздевалки, сдаются в аренду «помощники» начинающих фигуристов.
Есть пункт проката.
Стоимость – от 300 до 850 рублей.
Мантулинская улица, д. 5, стр. 4.
Каток в Парке Горького
Самый большой каток в Москве в 22000 м? состоит из петляющих дорожек с красивыми видами на город и заснеженные (да, мы надеемся на снежную зиму!) деревья.
Покататься с удовольствием здесь могут как спортсмены, так и любители и совсем новички. Специально для хоккеистов здесь выделили отдельную площадку с воротами, а для тех, кто неуверенно катается, бесплатно предоставляют «помощников».
Фуд-зона здесь расположена так, что подкрепиться и выпить горячий кофе можно, не снимая коньки. Запечатлеть яркие впечатления можно в фотозоне.
Есть пункт проката и заточки коньков.
Стоимость – от 400 до 1100 рублей.
Крымский Вал ул., д. 9
Каток «Лед» в Сокольниках
Большой, но уютный каток на территории парка, где тебя ждет хороший лед и атмосфера праздника. Кататься на площадке можно и при плюсовой температуре (до +8).
На территории катка работает гардероб и ячейка для хранения, сдаются в аренду «помощники» для начинающих фигуристов.
Есть пункт проката.
Стоимость – от 300 до 400 рублей.
ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1
Каток в саду имени Баумана
Небольшой каток с теплым шатром принимает гостей и в плюсовую температуру. Спокойная атмосфера подойдет для новичков и любителей неторопливого катания.
На территории катка работает гардероб, кафе, туалет и школа фигурного катания. Для тех, кто неуверенно стоит на коньках, сдаются в аренду «помощники».
Есть пункт проката.
Стоимость – от 300 до 400 рублей.
ул. Старая Басманная д. 15А, стр. 4
Ночной каток Arena Play
Каждую субботу каток Arena Play приглашает на ночные тусы на коньках с ведущими, диджеем, конкурсами, разнообразными треками и светомузыкой.
Если ты не умеешь кататься, не проблема, здесь тебе проведут мастер-класс.
Есть пункт проката и заточки коньков.
Стоимость – 800 рублей.
Ботаническая улица, 2с1
Бесплатные ледовые катки
Каток в парке «Фили»
Небольшой уютный каток с оборудованной раздевалкой и точками питания, где можно перекусить и выпить горячий кофе. По вечерам на катке включают подсветку и небольшую иллюминацию.
На катке действует свободное посещение со своим инвентарем. Заплатить надо только за прокат и дополнительные услуги.
улица Новозаводская, 18
Каток в парке «Останкино»
Бесплатный каток рядом со стадионом в парке «Останкино». Для комфорта гостей на территории катка оборудованы камеры хранения, «помощники» фигуриста для юных посетителей, бесплатная аренда защитных средств (шлемов, наколенников и т.д.).
Есть пункт проката и заточки коньков.
Посещение бесплатное, но по предварительной регистрации. Заплатить надо только за прокат и дополнительные услуги.
ул. 1-я Останкинская, 7А
Каток в Воронцовском парке
Каток в парке «Усадьба Воронцова» открыт для всех желающих, но из-за состояния льда работает только при температуре не выше +3.
На катке действует свободное посещение со своим инвентарем. Заплатить надо только за прокат и дополнительные услуги.
Воронцовский парк, д. 7
Каток на Чистых прудах
Большой живописный каток на поверхности пруда в историческом центре столицы. Здесь ты можешь не только подышать свежим воздухом и покататься, но и прочувствовать культурных дух города и флер старины.
Ледовая площадка подойдет для спортсменов и тех, кто просто хочет расслабиться и полюбоваться городскими красотами и праздничной елкой. Организаторы выделили отдельную площадку для хоккеистов и поставили ворота.
Вечером на катке включается иллюминация, которые подсвечивает лед самыми разными цветами.
Есть пункт проката и заточки коньков.
Чистопрудный б-р, 12