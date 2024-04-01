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Комиссия

Театральная площадка «Скороход»
Московский проспект 107 к.5

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Иммерсивный перформанс, исследующий ситуацию поступления в театральный институт. Провокационный, лукавый спектакль о мечтах, реалиях и сути актёрской профессии. Вербатим, точные и безжалостные наблюдения за людьми, и тотальное вовлечение зрителя – полтора часа размышлений о том, что такое актёрство. Спектакль вдохновлён текстами Рансьера и фильмами Феллини. Внимание: Билеты делятся на две категории - для абитуриентов и наблюдателей. Абитуриенты принимают непосредственное участие в спектакле, примеряя на себя ситуацию поступления в театральный ВУЗ. Билеты для абитуриентов на 3 и 4 рядах.

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