Иммерсивный перформанс, исследующий ситуацию поступления в театральный институт. Провокационный, лукавый спектакль о мечтах, реалиях и сути актёрской профессии. Вербатим, точные и безжалостные наблюдения за людьми, и тотальное вовлечение зрителя – полтора часа размышлений о том, что такое актёрство. Спектакль вдохновлён текстами Рансьера и фильмами Феллини. Внимание: Билеты делятся на две категории - для абитуриентов и наблюдателей. Абитуриенты принимают непосредственное участие в спектакле, примеряя на себя ситуацию поступления в театральный ВУЗ. Билеты для абитуриентов на 3 и 4 рядах.