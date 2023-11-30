В нашей тематической подборке чего только нет: ковры с популярными мемами, хлебные светильники, тёплые фотоподарки, дзен-подарки.

Что будет в статье:

17 идей оригинальных подарков на Новый год от редакции приложения-афиши Кавёр. Здесь то, что удивило даже нас: грибные и хлебные изделия, странные техно-штучки, уникальные ковры, волшебные светильники и много чего ещё. Читай и беги покупать крутые подарки:)

Техно-штучки

Однозначно полезные подарки на Новый год 2024. Для самых практичных и конкретных.

Гамак для ног с usb подогревом

Голова и тело работают, а ноги расслабляются на Мальдивах. Мини-гамак отправит ноги близкого человека в мини-путешествие по южным странам и островам. Ну каков подарок, а? Гамак имеет функцию нагрева до +45°С.

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Массажёр для головы

Ничего не напоминает? То ли лицехват из Чужого, то ли медуза океанская...По форме подарок необычный, а по назначению — тотальный релакс и избавление от головной боли. Подарок с заботой, получается.

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Ковровые подарки

Редакция приложения-афиши Кавёр никак не может обойти стороной подарки с ворсом. Не рассказать о собратьях не имеем права — клялись, прикладывая одну руку к сердцу, а другую к ковру! Наши любимые идеи необычного подарка.

Шторкус для ванной «Ковёр»

Шторка, конечно, не совсем ворсяная, но колоритная. Дизайн чудо-ковра воплощён студией Артемия Лебедева. Новогодний подарок обещает удивить того, кому надоели модные ковры на полах.

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Оригинальный ковёр на заказ

Здесь мы предложим 2 варианта. Яркий ковёр из популярных мемов (также можно воплотить любую твою идею).

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Либо минималистичный подосиновик, который украсит гостиную друзей или родителей. Выбирай!

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Ковровая вышивка

Есть в столице чудесный Дом Липы. Винтажное пространство на проспекте Мира, где каждые выходные проходят мастер-классы для любителей эстетики. Ты можешь подарить любимому человеку сертификат на ковровую вышивку или заказать подарочный сертификат на любое событие с открытой датой.

Мягкие и тёплые фотоподарки

Онлайн-маркет, где ты можешь сконструировать любой фотоподарок. Кажется, что эффектнее всего дарить большой плед с фотокарточками того, кто тебе дорог. А если получатель новогоднего подарка ещё и профессиональный фотограф... Личная переносная фотогалерея, получается. Ею еще и укрыться можно!

Фотоплед

Купить фотоплед, ростовую подушку и много чего ещё

Фотоподушка

Можно заказать любую дакимакуру (ростовая подушка). С любимым исполнителем, важным человеком, с твоим домашним животным. Простор для творчества и фантазии. А менеджеры магазина с удовольствием помогут определиться с принтом.

Для тех кто по чаю, дзену и тишине...

Подарить сертификат на чайную церемонию или лекцию, купить чайную посуду, чабай, чайное полотенце или чабань... Кажется, слишком много Ч. Но как мы знаем, ч-ч-ч-чая много не бывает. И всё это в магазине КитЧай. Доставка в любой город.

Купить вкусный чай, посуду для церемонии или билетик на МК

Живущему впечатлениями

Довольно трудно удивить подарком на Новый год того, кто не любит материальные сюрпризы. Такому человеку подавай что-то необычное. Здесь тематические экскурсии от компании «Глазами инженера» в Москве и Питере, школа игры на ханге в Москве и спектакль-экскурсии от «Заблудших» в Москве и Петербурге.

Все компании делают красивые подарочные сертификаты с открытой датой посещения ивентов.

Благотворительные подарки

Фонд «Антон тут рядом»

Можно не только сделать классный подарок, но и помочь. Ты можешь перевести фонду «Антон тут рядом» любую сумму, а ещё можешь купить новогодний календарь в подарок или приобрести керамику ручной работы.

Антон тут рядом — любой покупкой помочь детям и взрослым с аутизмом

На сайте фонда можно приобрести в подарок мерч: носки, стикеры, толстовку, шоппер, кружку, гирлянду и много чего ещё. Быть добрым просто!

Проект «Наивно? Очень». Искусство особых людей

Любой покупкой помочь искусству особых людей «Наивно? Очень»

Проект помогает молодым людям с тяжёлыми психоневротическими расстройствами личности в социализации и трудоустройстве. Ребята рисуют, лепят, а проект помогает донести их творчество миру! Искреннее и честное искусство в массы.

Наивно? Очень — это производственные мастерские и художественная студия, в которой обучаются и работают люди с особенностями развития. Ещё есть реальный (физический) магазин на территории центра дизайна Artplay

Ты можешь купить любое изделие в подарок в интернет-магазине или в онлайн маркетплейсах.

Обнаружено странное свечение!

Светильник из хлеба

Какой же новый год 2024 и без хлеба? Да только не есть его нужно, а любоваться. Миссия проекта XLEБ — уменьшить количество напрасно уничтоженного продукта. Чёрствый хлеб не только обретает вторую жизнь, но и излучает тёплый свет.

Купить хлебосветильник и подарить ему вторую жизнь

Приобретая хлебные светильники, ты вносишь свой вклад в заботу об одном из главных продуктов в жизни человека.

Светильники Екатерины Удовик

Художница из Петербурга пишет картины, создает ёлочные игрушки, рисует иллюстрации, расписывает одежду. А ещё у Кати можно заказать сюжетный светильник по мотивам её картин.

Все мои творения — это кусочки большого мира, в котором существуют волшебство и высокие технологии, есть место приключениям и размышлениям. Он наполнен самыми разнообразными представителями флоры, фауны и космоса, а всем заправляют Драконы. Udovik

Купить волшебный светильник у матери драконов

Светильник Волшебные грибы

16 цветами светится и переливается ночник. И ты светись — от счастья, что можешь подарить грибное чудо близкому человеку . От тебя ждут банальных боксов с конфетами, а ты с оригинальным грибным подарком на Новый год!

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