Техно-штучки
Однозначно полезные подарки на Новый год 2024. Для самых практичных и конкретных.
Голова и тело работают, а ноги расслабляются на Мальдивах. Мини-гамак отправит ноги близкого человека в мини-путешествие по южным странам и островам. Ну каков подарок, а? Гамак имеет функцию нагрева до +45°С.
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Ничего не напоминает? То ли лицехват из Чужого, то ли медуза океанская...По форме подарок необычный, а по назначению — тотальный релакс и избавление от головной боли. Подарок с заботой, получается.
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Ковровые подарки
Редакция приложения-афиши Кавёр никак не может обойти стороной подарки с ворсом. Не рассказать о собратьях не имеем права — клялись, прикладывая одну руку к сердцу, а другую к ковру! Наши любимые идеи необычного подарка.
Шторка, конечно, не совсем ворсяная, но колоритная. Дизайн чудо-ковра воплощён студией Артемия Лебедева. Новогодний подарок обещает удивить того, кому надоели модные ковры на полах.
Здесь мы предложим 2 варианта. Яркий ковёр из популярных мемов (также можно воплотить любую твою идею).
Либо минималистичный подосиновик, который украсит гостиную друзей или родителей. Выбирай!
Купить несъедобный подосиновик
Есть в столице чудесный Дом Липы. Винтажное пространство на проспекте Мира, где каждые выходные проходят мастер-классы для любителей эстетики. Ты можешь подарить любимому человеку сертификат на ковровую вышивку или заказать подарочный сертификат на любое событие с открытой датой.
Мягкие и тёплые фотоподарки
Онлайн-маркет, где ты можешь сконструировать любой фотоподарок. Кажется, что эффектнее всего дарить большой плед с фотокарточками того, кто тебе дорог. А если получатель новогоднего подарка ещё и профессиональный фотограф... Личная переносная фотогалерея, получается. Ею еще и укрыться можно!
Купить фотоплед, ростовую подушку и много чего ещё
Можно заказать любую дакимакуру (ростовая подушка). С любимым исполнителем, важным человеком, с твоим домашним животным. Простор для творчества и фантазии. А менеджеры магазина с удовольствием помогут определиться с принтом.
Для тех кто по чаю, дзену и тишине...
Подарить сертификат на чайную церемонию или лекцию, купить чайную посуду, чабай, чайное полотенце или чабань... Кажется, слишком много Ч. Но как мы знаем, ч-ч-ч-чая много не бывает. И всё это в магазине КитЧай. Доставка в любой город.
Купить вкусный чай, посуду для церемонии или билетик на МК
Живущему впечатлениями
Довольно трудно удивить подарком на Новый год того, кто не любит материальные сюрпризы. Такому человеку подавай что-то необычное. Здесь тематические экскурсии от компании «Глазами инженера» в Москве и Питере, школа игры на ханге в Москве и спектакль-экскурсии от «Заблудших» в Москве и Петербурге.
Все компании делают красивые подарочные сертификаты с открытой датой посещения ивентов.
За историей возникновения небоскребов мы отправимся в Америку. Поговорим о том, как пожар стал причиной рождения небоскреба, разберемся, как устроен небоскреб, оценим мировые тренды и обсудим самые «с...
Галина и Сергей — создатели школы игры на ханге «Резонанс». Они разработали пошаговую программу развития навыков, чтобы как можно больше людей смогли получить удовольствие от игры на ханге, сочинения...
Фонарные бани – один из старейших банных комплексов Петербурга. Они были построены в конце XIX века в соответствии с передовыми инженерными идеями того времени и до сих пор поражают воображение. Даже ...
Спектакль-экскурсия "Заблудшие" — это уникальный опыт, совмещающий изучение лучш...
3200₽
Благотворительные подарки
Можно не только сделать классный подарок, но и помочь. Ты можешь перевести фонду «Антон тут рядом» любую сумму, а ещё можешь купить новогодний календарь в подарок или приобрести керамику ручной работы.
Антон тут рядом — любой покупкой помочь детям и взрослым с аутизмом
На сайте фонда можно приобрести в подарок мерч: носки, стикеры, толстовку, шоппер, кружку, гирлянду и много чего ещё. Быть добрым просто!
Любой покупкой помочь искусству особых людей «Наивно? Очень»
Проект помогает молодым людям с тяжёлыми психоневротическими расстройствами личности в социализации и трудоустройстве. Ребята рисуют, лепят, а проект помогает донести их творчество миру! Искреннее и честное искусство в массы.
Ты можешь купить любое изделие в подарок в интернет-магазине или в онлайн маркетплейсах.
Обнаружено странное свечение!
Какой же новый год 2024 и без хлеба? Да только не есть его нужно, а любоваться. Миссия проекта XLEБ — уменьшить количество напрасно уничтоженного продукта. Чёрствый хлеб не только обретает вторую жизнь, но и излучает тёплый свет.
Купить хлебосветильник и подарить ему вторую жизнь
Приобретая хлебные светильники, ты вносишь свой вклад в заботу об одном из главных продуктов в жизни человека.
Художница из Петербурга пишет картины, создает ёлочные игрушки, рисует иллюстрации, расписывает одежду. А ещё у Кати можно заказать сюжетный светильник по мотивам её картин.
Купить волшебный светильник у матери драконов
16 цветами светится и переливается ночник. И ты светись — от счастья, что можешь подарить грибное чудо близкому человеку . От тебя ждут банальных боксов с конфетами, а ты с оригинальным грибным подарком на Новый год!