Денис Антипин, он же Канапе пацан, король пиратов, резидент стендап клуба #1 Приобретая билет и посещая мероприятие, ты даёшь согласие на осуществление организатором и третьими лицами фото- и видеосъёмки, а также на дальнейшее использование твоего изображения (ст. 152.1 ГК РФ), в том числе в составе аудиовизуальных произведений, для информационных, отчётных и рекламных материалов заведения в социальных сетях и сети Интернет.