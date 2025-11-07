РетроЛайн — это путешествие в советскую эпоху, которое начинается в сердце города, на Казанской площади. Экскурсоводы расскажут о Ленинграде как рождённым в СССР, так и тем, кто его не застал. В Икарусе «гармошке» точно найдётся местечко для твоей авоськи. Здесь можно обсудить, что круче: «Чужой», «Хищник» или пышки со сгущёнкой. Невский проспект, Смольный, набережные Невы и другие классические достопримечательности откроются по-новому благодаря такой машине времени. Маршрут экскурсии: Казанская площадь — Невский — ул. Восстания — Смольный — Дворцовая набережная — Исаакиевский собор — Казанская площадь. На линии туристического маршрута Т2 работают ретроавтобусы: ПАЗ-672М, IKARUS 255, IKARUS 280, ЛАЗ-697Р. График работы: по субботам и воскресеньям c 12:00 до 20:00. Место встречи: Начало экскурсии на Казанской площади у памятника Барклаю де Толли. Расписание экскурсий можно посмотреть по кнопке Купить билет. Подробности уточняй по телефону.