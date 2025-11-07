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[отменено] Путешествие по советскому Ленинграду
у памятника М.Б. Барклаю-де-Толли, Казанская улица
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1200₽
Возраст 0+
Необычное
Про событие
РетроЛайн — это путешествие в советскую эпоху, которое начинается в сердце города, на Казанской площади. Экскурсоводы расскажут о Ленинграде как рождённым в СССР, так и тем, кто его не застал. В Икарусе «гармошке» точно найдётся местечко для твоей авоськи. Здесь можно обсудить, что круче: «Чужой», «Хищник» или пышки со сгущёнкой. Невский проспект, Смольный, набережные Невы и другие классические достопримечательности откроются по-новому благодаря такой машине времени. Маршрут экскурсии: Казанская площадь — Невский — ул. Восстания — Смольный — Дворцовая набережная — Исаакиевский собор — Казанская площадь. На линии туристического маршрута Т2 работают ретроавтобусы: ПАЗ-672М, IKARUS 255, IKARUS 280, ЛАЗ-697Р. График работы: по субботам и воскресеньям c 12:00 до 20:00. Место встречи: Начало экскурсии на Казанской площади у памятника Барклаю де Толли. Расписание экскурсий можно посмотреть по кнопке Купить билет. Подробности уточняй по телефону.
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Комментарии
Пользователь №49801418 февраля 2024, 15:19
Схуяли икарус это рэтроавтобус
Аноним21 января 2024, 14:54
кто хочет составить компанию ?)
Прокатились на этом автобусе, погружение полное с первых минут. Вибрации старого дизельного двигателя, легкий запах солярки в салоне и приветливые взгляды прохожих. Неторопливое движение в вечерних пробках под рассказ гида о наблюдаемых за окном зданиях, сооружениях и парках. Во время промежуточной остановки у Смольного разрешили посидеть за баранкой и сделать гору фотографий. На 1 раз вполне себе развлечение на часок.