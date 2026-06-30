Лето-котлето: лучшие летние веранды

Тратить лето на посиделки в помещении — настоящее преступление! Сделали подборку мест, где можно поболтать и вкусно покушать на свежем воздухе.

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Лето как молочный коктейль: хочется выпить всё до капельки и ещё собрать сливочную пенку со стенок трубочкой. Так что переносим максимум дел на свежий воздух, в четырёх стенах мы ещё насидимся зимой. Да, обеды и ужины — в том числе.

Собирая веранды для этой подборки, мы руководствовались двумя принципами:

Место должно быть уютным. Никаких столиков между стеной и дорогой! Минимум шума, максимум скрытности. Место должно быть атмосферным. Чтобы если и не поразить, то хотя бы запомниться и стать приятным летним впечатлением.

Смотри, что нашли.

Москва

Marie Laveau

Милые светлые террасы в средиземноморском стиле — это, конечно, хорошо, но как на счёт вуду-веранды прямиком из Нового Орлеана? Здесь можно насладиться креольской кухней, послушать горячий джаз, а ещё погадать: каждый день разные мастера эзотерических дел к твоим услугам.

Дом Культур и Яуза

Это полноценные культурно-гастрономические пространства, где, помимо еды, можно найти развлечения на любой вкус: спорт, кинопоказы, концерты. Ну и, конечно, умиротворение! Оба дворика скрыты от суетливых лап большого города.

Горбуфет Шашлычная

Никаких сложных интерьеров, сложных рецептов и сложных щей. Только холодное пиво и шашлычок в этом уголке потерянного советского прошлого.

Автомойка

Да, это правда бывшая автомойка. Ощущение гаражной промзоны с холодными бетонными стенами и теплой непосредственной атмосферой. Кому нужны эти тренды-бренды, когда можно есть пиццу, усевшись у железных ворот.

Турандот

Если роскошь, то максимальная, по заветам дворцов и императорских балов. Трельяжная терраса на крыше ресторана — настоящий дворцовый сад с античными скульптурами и нежными цветами.

Самые классные дворики

Где можно долго сидеть с книжкой, мечтать и вообще забыть, что ты в большом городе.

Крыши

Подняться над суетой можно буквально. Собрали для тебя самые разные веранды на высоте: минималистичные и роскошные, с этническим колоритом и с экспериментальным дизайном. Выбирай под настроение!

Кстати, на крышах проходит много интересных событий:

Санкт-Петербург

Шато Терра

О, нет, это не просто «дворик» или «терраса». Это настоящий портал в летнюю Италию с её жизнелюбивой ленностью, вкусной кухней и ощущением, что все заботы решатся как-нибудь сами собой.

P.S. Тут есть фонтан, повторяю, фонтан!

Лендок Центр

Знаменитый дворик-колодец Лендока, чтобы прочувствовать настоящий Питер. Самое место для жарких творческих споров, мук созидания и обсуждения грандиозных планов. Ну и обеда, само собой.

Больше кофе!

А можно, чтобы не пафосно и на природе? Запросто: тебе в Александровский парк. Подальше от тропинок, рядом с небольшим прудиком, возьмёшь кофе и перекус, — посидишь среди зелени.

Хороший тигр

Дворик-убежище: был ты в большом зубастом городе и — хоп! — нет тебя, ты в домике. Доброе место со своей маленькой библиотекой, рукодельными артефактами и бережным общением.



Third Place

Что будет, если совместить пляж и старинный особняк? Узнаешь во дворе «Третьего места» (спойлер: это круто, чего уж там). Прямо во дворе можно взять напитки в баре, заказать устрицы, блюда азиатской кухни или рамен.

Вечером здесь зажигают костры в чашах и становиться очень атмосферно. Кстати, вход во дворик свободный, так что можно обойтись без заказа: просто посидеть с книжкой или скетчбуком. А ещё в самом пространстве регулярно проходят лекции, выставки и маркеты.



Самые уютные уголки

Зарядиться, насладиться и заземлиться: лучшие дворики и террасы для того, чтобы перекусить и выдохнуть.

Крыши

Чтобы смотреть на город и дать ему посмотреть на тебя :-)

Екатеринбург

Donna Olivia на 8 марта

Перед тобой настоящий оазис в центре города: с деревянными столиками, плетёной мебелью и морем зелени. И всё это с видом на Дендропарк, специальным летним гриль-меню и цветочной теплицей.

Неизвестный

Бежим прятаться! Старинный двухэтажный особняк вновь открыл свой потайной дворик со стильным оформлением и атмосферой закрытого интеллектуального клуба. Сидеть с книжкой, обсуждать спектакли, кушать вкусности — и никаких гвоздей.

Gavi

Ресторан с абсолютно читерским местоположением — в особняке на обновлённой набережной Исети. Да, там где аккуратные газоны, домики с балюстрадой и замечательный вид на набережную.

Высота 5642

Панорамный вид на город — это уже само по себе круто. А если прибавить современную кавказскую кухню и балкон с мягкими диванами и морем зелени... Да, место далеко не бюджетное, но оно того точно стоит.

Вино Мино

Так бывает, что гуляешь по Малышева и — бац — уже в Ереване. Сидя в уединённом крытом дворике и правда можно забыть про родной город, настолько здесь аутентично. Вот уж правда, один из самых спрятанных дворов, хоть и в самом центре.

Казань

Культ

Двор-колодец с кирпичными стенами, где можно скрыться от любопытных глаз. Расслабленная атмосфера, вкусная пицца и вишенка на торте: распылённый под зонтами водяной туман для лёгкой прохлады. Жара, какая жара?

Солома

Место, похожее на провинциальный дворик из прошлого: ретро-авто, увитые зеленью стены, деревянный настил. Сюда можно заглянуть перекусить и потеряться на весь день, залипнув за лекцию, кинопросмотр или вечеринку.

Сайяр

Приходи ради панорамной террасы с видом на озеро, оставайся ради концепции. Здесь всё буквально пропитано театральными отсылками, а в кухне сочетаются традиции разных регионов в современном авторском прочтении.

На крыше

Мы с тобой знаем, что крыша — это буквально туз в рукаве. Если в заведении можно сидеть на крыше и любоваться шикарным видом (на Богоявленский Собор, кстати), то оно точно покорит твоё сердце. Да ещё прибавь к этому атмосферу загородного домика — чем тут крыть?

Garden Cafe

Зелень, зелень и ещё зелень. Реально утопающая в в зелени садовая веранда с уютными деревянными беседками украдёт тебя из города. И ты вряд ли будешь сопротивляться.

Краснодар

Цех этого города

Кусочек природы в центре города: высокие деревянные стены спасут тебя от суеты и шума. Кстати, ресторан имеет интересную концепцию: ты покупаешь «скидочный браслет» на входе и тогда все блюда и напитки в заведении продаются по себестоимости.

Амави

Летник с абсолютно крышесносным дизайном. Ресторан вписан в пространство парка «Облака», поэтому выглядит чем-то на стыке сюра и пасторали. Если соберёшься сюда, то постарайся зацепить закат — он здесь выглядит роскошно.

Соседи

Во дворике дома купца Кононенко можно не только прикоснуться к истории, но и вкусно откушать в ностальгической атмосфере 80-90-х. Никакого пафоса, только уют и тепло.

Птичка-Невеличка

Самая милая милота города. Здесь правда хочется щебетать и красоваться, скрывшись за зелёными веточками. Если даже летом тебя преследуют суровые будни — вот лекарство.

Новосибирск

Кардамон и Коллекция Пустяков

Вроде бы, в самом центре, но не на оживлённой улице. То самое «место для своих», которое находят случайно, а потом неистово рекомендуют. Этническое кафе в восточном стиле с яркой уединённой верандой и потрясающей кухней. Здесь же расположился магазинчик необычных украшений и сувениров. В этом месте всё как будто располагает к неспешным беседам и приятному молчанию.

Руинпаб Типография

Ладно, это было ожидаемо. Извини, что не поразили тебя какой-то спрятанной жемчужиной, но блин! Дворик Типографии реально классный! Свободолюбивый индустриальный стиль, сочные бургеры, музыка — чего ещё желать?

Лето

Купольный ресторан на берегу реки — это звучит как сказка в любое время года, но летом тут, конечно, особенно хорошо. Ты буквально сидишь под открытым небом в собственной «комнате» ловя чудесную летнюю негу.

Нюра

Может это не самая потайная или зелёная терраса, но равных ей по атмосфере ещё поискать! Тебя ждут гигантские мухоморы, атмосфера русских сказок и сибирская кухня в новом прочтении. Ах да, ещё вкуснейшие домашние наливки.

Нижний Новгород

Юла

Кусочек Берлина в Нижнем: скрытый дворик с граффити на стене, вечеринками и расслабленной творческой атмосферой. Здесь подают вкуснейшую неаполитанскую пиццу прямо из печи. Кстати, рядом галерея «9Б».

Капелька

Точка культурного притяжения со вкуснейшими крафтовыми настойками и понятным сочным стрит-фудом. Тебя ждёт индустриальный дворик с питерской эстетикой, лекциями и вечеринками.

Цейлон

Ну и куда же без тихого зелёного дворика, спрятанного от шумного города? Наслаждаясь паназиатской кухней, можно потерять счёт времени и просто смотреть на игры света и тени на зелёной листве.

Парк бистро

Пойдем тусить в Александровском саду! Здесь, под липами, уже готовы и стол, и дом, и место для вечеринок с лекциями. Да здесь даже шезлонги есть, чтобы валяться под солнышком.

Кемерово

Milton Air

Ресторан на крыше с индивидуальными куполами, куда можно заказывать напитки и блюда из меню основного бара Milton. Сидеть на крыше в любую погоду очень круто, но летом, с его долгими медовыми закатами, — особенно. Это буквально самое романтичное место для летних свиданий.

Gritaly

Не дворик — патио. Милая средиземноморская веранда, где подают вкусности вроде домашней лапши или классической пиццы. Веранда скрыта навесом, так что можно уютно сидеть даже в дождь.

Горячий цех

Брутальный ресторан с огненной кухней открыл террасу у реки. Тебя здесь — помимо вкусных мясных блюд —ждёт роскошный вид на Томь и набережную.

А какие классные летние веранды знаешь ты? Поделись в комментариях!