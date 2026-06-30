  1. Блог

Лето-котлето: лучшие летние веранды

Тратить лето на посиделки в помещении — настоящее преступление! Сделали подборку мест, где можно поболтать и вкусно покушать на свежем воздухе.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Казань
  5. - Краснодар
  6. - Новосибирск
  7. - Нижний Новгород
  8. - Кемерово

Лето как молочный коктейль: хочется выпить всё до капельки и ещё собрать сливочную пенку со стенок трубочкой. Так что переносим максимум дел на свежий воздух, в четырёх стенах мы ещё насидимся зимой. Да, обеды и ужины — в том числе. 

Собирая веранды для этой подборки, мы руководствовались двумя принципами: 

  1. Место должно быть уютным. Никаких столиков между стеной и дорогой! Минимум шума, максимум скрытности.
  2. Место должно быть атмосферным. Чтобы если и не поразить, то хотя бы запомниться и стать приятным летним впечатлением.

Смотри, что нашли.

Москва

Marie Laveau

Милые светлые террасы в средиземноморском стиле — это, конечно, хорошо, но как на счёт вуду-веранды прямиком из Нового Орлеана? Здесь можно насладиться креольской кухней, послушать горячий джаз, а ещё погадать: каждый день разные мастера эзотерических дел к твоим услугам.

Marie Laveau

Карточка

Дом Культур и Яуза

Это полноценные культурно-гастрономические пространства, где, помимо еды, можно найти развлечения на любой вкус: спорт, кинопоказы, концерты. Ну и, конечно, умиротворение! Оба дворика скрыты от суетливых лап большого города.

Горбуфет Шашлычная

Никаких сложных интерьеров, сложных рецептов и сложных щей. Только холодное пиво и шашлычок в этом уголке потерянного советского прошлого.

Горбуфет Шашлычная

Карточка

Автомойка

Да, это правда бывшая автомойка. Ощущение гаражной промзоны с холодными бетонными стенами и теплой непосредственной атмосферой. Кому нужны эти тренды-бренды, когда можно есть пиццу, усевшись у железных ворот.

Турандот

Если роскошь, то максимальная, по заветам дворцов и императорских балов. Трельяжная терраса на крыше ресторана — настоящий дворцовый сад с античными скульптурами и нежными цветами.

Турандот

Карточка

Самые классные дворики

Где можно долго сидеть с книжкой, мечтать и вообще забыть, что ты в большом городе.

Оригинал

Карточка

from Berlin

Карточка

Modus

1-й Тружеников пер., д.6
Карточка

Share

Карточка

Крыши

Подняться над суетой можно буквально. Собрали для тебя самые разные веранды на высоте: минималистичные и роскошные, с этническим колоритом и с экспериментальным дизайном. Выбирай под настроение!

Кстати, на крышах проходит много интересных событий:

Стендап на крыше
Стендап на крыше

Тот самый стендап: ламповый, чуть хаотичный, с живым смехом, закатами и ощущение...

до
Место встречи София, Сиреневый бульвар, 31

Бесплатно

по подписке
Кино на крыше: «Дьявол носит Прада 2»
Кино на крыше: «Дьявол носит Прада 2»

Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. Миранда Пристли борется за выживание журнала в эпоху новых медиа. Мэрил Стрип в сиквеле культового драмеди. Правила посещения: необходимо одеваться тепле...

Джаз и соул на Крыше
Джаз и соул на Крыше

Окунись в волшебную атмосферу вечера, где встретятся классика джаза и неподражае...

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

от 2500₽

по подписке
Кино на крыше: «500 дней лета»
Кино на крыше: «500 дней лета»

Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. Том и Саммер полюбили друг друга, но надолго ли? Душевный антиромком о двух молодых жителях Лос-Анджелеса. Правила посещения: необходимо одеваться теплее...

Джаз и Поп хиты на Крыше
Джаз и Поп хиты на Крыше

Незабываемое музыкальное путешествие на Крышу, где звуки инструментов и вокала с...

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

от 2500₽

Концерт-свидание на крыше
Концерт-свидание на крыше

Живая музыка, яркий закат и панорамный вид на огни города, который будто создан ...

Taganka Roof, Большой дровяной переулок 6

3000₽

Санкт-Петербург

Шато Терра

О, нет, это не просто «дворик» или «терраса». Это настоящий портал в летнюю Италию с её жизнелюбивой ленностью, вкусной кухней и ощущением, что все заботы решатся как-нибудь сами собой.

 P.S. Тут есть фонтан, повторяю, фонтан!

Лендок Центр

Знаменитый дворик-колодец Лендока, чтобы прочувствовать настоящий Питер. Самое место для жарких творческих споров, мук созидания и обсуждения грандиозных планов. Ну и обеда, само собой.

Больше кофе!

А можно, чтобы не пафосно и на природе? Запросто: тебе в Александровский парк. Подальше от тропинок, рядом с небольшим прудиком, возьмёшь кофе и перекус, — посидишь среди зелени. 

Хороший тигр

Дворик-убежище: был ты в большом зубастом городе и — хоп! — нет тебя, ты в домике. Доброе место со своей маленькой библиотекой, рукодельными артефактами и бережным общением.

Third Place

Что будет, если совместить пляж и старинный особняк? Узнаешь во дворе «Третьего места» (спойлер: это круто, чего уж там). Прямо во дворе можно взять напитки в баре, заказать устрицы, блюда азиатской кухни или рамен.
Вечером здесь зажигают костры в чашах и становиться очень атмосферно. Кстати, вход во дворик свободный, так что можно обойтись без заказа: просто посидеть с книжкой или скетчбуком. А ещё в самом пространстве регулярно проходят лекции, выставки и маркеты.

Самые уютные уголки  

Зарядиться, насладиться и заземлиться: лучшие дворики и террасы для того, чтобы перекусить и выдохнуть.

Крыши

Чтобы смотреть на город и дать ему посмотреть на тебя :-)

Екатеринбург

Donna Olivia на 8 марта

Перед тобой настоящий оазис в центре города: с деревянными столиками, плетёной мебелью и морем зелени. И всё это с видом на Дендропарк, специальным летним гриль-меню и цветочной теплицей.

Неизвестный

Бежим прятаться! Старинный двухэтажный особняк вновь открыл свой потайной дворик со стильным оформлением и атмосферой закрытого интеллектуального клуба. Сидеть с книжкой, обсуждать спектакли, кушать вкусности — и никаких гвоздей.

Gavi

Ресторан с абсолютно читерским местоположением — в особняке на обновлённой набережной Исети. Да, там где аккуратные газоны, домики с балюстрадой и замечательный вид на набережную.

Высота 5642

Панорамный вид на город — это уже само по себе круто. А если прибавить современную кавказскую кухню и балкон с мягкими диванами и морем зелени... Да, место далеко не бюджетное, но оно того точно стоит.

Вино Мино

Так бывает, что гуляешь по Малышева и — бац — уже в Ереване. Сидя в уединённом крытом дворике и правда можно забыть про родной город, настолько здесь аутентично. Вот уж правда, один из самых спрятанных дворов, хоть и в самом центре.

Казань

Культ

Двор-колодец с кирпичными стенами, где можно скрыться от любопытных глаз. Расслабленная атмосфера, вкусная пицца и вишенка на торте: распылённый под зонтами водяной туман для лёгкой прохлады. Жара, какая жара?

Солома

Место, похожее на провинциальный дворик из прошлого: ретро-авто, увитые зеленью стены, деревянный настил. Сюда можно заглянуть перекусить и потеряться на весь день, залипнув за лекцию, кинопросмотр или вечеринку.

Сайяр

Приходи ради панорамной террасы с видом на озеро, оставайся ради концепции. Здесь всё буквально пропитано театральными отсылками, а в кухне сочетаются традиции разных регионов в современном авторском прочтении.

На крыше

Мы с тобой знаем, что крыша — это буквально туз в рукаве. Если в заведении можно сидеть на крыше и любоваться шикарным видом (на Богоявленский Собор, кстати), то оно точно покорит твоё сердце. Да ещё прибавь к этому атмосферу загородного домика — чем тут крыть?

Garden Cafe

Зелень, зелень и ещё зелень. Реально утопающая в в зелени садовая веранда с уютными деревянными беседками украдёт тебя из города. И ты вряд ли будешь сопротивляться. 

Краснодар

Цех этого города

Кусочек природы в центре города: высокие деревянные стены спасут тебя от суеты и шума. Кстати, ресторан имеет интересную концепцию: ты покупаешь «скидочный браслет» на входе и тогда все блюда и напитки в заведении продаются по себестоимости.

Амави

Летник с абсолютно крышесносным дизайном. Ресторан вписан в пространство парка «Облака», поэтому выглядит чем-то на стыке сюра и пасторали. Если соберёшься сюда, то постарайся зацепить закат — он здесь выглядит роскошно. 

Соседи

Во дворике  дома купца Кононенко можно не только прикоснуться к истории, но и вкусно откушать в ностальгической атмосфере 80-90-х. Никакого пафоса, только уют и тепло.

Птичка-Невеличка

Самая милая милота города. Здесь правда хочется щебетать и красоваться, скрывшись за зелёными веточками. Если даже летом тебя преследуют суровые будни — вот лекарство.

Новосибирск

Кардамон и Коллекция Пустяков

Вроде бы, в самом центре, но не на оживлённой улице. То самое «место для своих», которое находят случайно, а потом неистово рекомендуют. Этническое кафе в восточном стиле с яркой уединённой верандой и потрясающей кухней. Здесь же расположился магазинчик необычных украшений и сувениров. В этом месте всё как будто располагает к неспешным беседам и приятному молчанию.

Кардамон и Коллекция Пустяков

Карточка

Руинпаб Типография

Ладно, это было ожидаемо. Извини, что не поразили тебя какой-то спрятанной жемчужиной, но блин! Дворик Типографии реально классный! Свободолюбивый индустриальный стиль, сочные бургеры, музыка — чего ещё желать?

Лето

Купольный ресторан на берегу реки — это звучит как сказка в любое время года, но летом тут, конечно, особенно хорошо. Ты буквально сидишь под открытым небом в собственной «комнате» ловя чудесную летнюю негу.

Лето

Карточка

Нюра

Может это не самая потайная или зелёная терраса, но равных ей по атмосфере ещё поискать! Тебя ждут гигантские мухоморы, атмосфера русских сказок и сибирская кухня в новом прочтении. Ах да, ещё вкуснейшие домашние наливки. 

Нижний Новгород

Юла

Кусочек Берлина в Нижнем: скрытый дворик с граффити на стене, вечеринками и расслабленной творческой атмосферой. Здесь подают вкуснейшую неаполитанскую пиццу прямо из печи. Кстати, рядом галерея «9Б». 

Капелька

Точка культурного притяжения со вкуснейшими крафтовыми настойками и понятным сочным стрит-фудом. Тебя ждёт индустриальный дворик с питерской эстетикой, лекциями и вечеринками.

Цейлон

Ну и куда же без тихого зелёного дворика, спрятанного от шумного города? Наслаждаясь паназиатской кухней, можно потерять счёт времени и просто смотреть на игры света и тени на зелёной листве.

Парк бистро

Пойдем тусить в Александровском саду! Здесь, под липами, уже готовы и стол, и дом, и место для вечеринок с лекциями. Да здесь даже шезлонги есть, чтобы валяться под солнышком.

Кемерово

Milton Air

Ресторан на крыше с индивидуальными куполами, куда можно заказывать напитки и блюда из меню основного бара Milton. Сидеть на крыше в любую погоду очень круто, но летом, с его долгими медовыми закатами, — особенно. Это буквально самое романтичное место для летних свиданий. 

Gritaly

Не дворик — патио. Милая средиземноморская веранда, где подают вкусности вроде домашней лапши или классической пиццы. Веранда скрыта навесом, так что можно уютно сидеть даже в дождь.

Горячий цех

Брутальный ресторан с огненной кухней открыл террасу у реки. Тебя здесь — помимо вкусных мясных блюд —ждёт роскошный вид на Томь и набережную.

А какие классные летние веранды знаешь ты? Поделись в комментариях!

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Казань
  5. Краснодар
  6. Новосибирск
  7. Нижний Новгород
  8. Кемерово

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста