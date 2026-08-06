Окунись в волшебную атмосферу вечера, где встретятся классика джаза и неподражаемый соул. В программе вечера — лучшие хиты 90-х и 2000-х, композиции, которые не перестают трогать сердца миллионов по всему миру. Тебя ждут легендарные песни Нины Симон, Ареты Франклин, Эми Уайнхаус, Уитни Хьюстон, Тины Тёрнер и многих других исполнителей. Музыканты подготовили для этого концерта уникальные, современные аранжировки известных произведений. В их исполнении культовые мелодии зазвучат по-новому — ярко, свежо, необычно. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт вид на вечернюю Москву, а также бар.