https://modus.moscow/ Трёхэтажный ресторанный проект Modus, в историческом переулке района Плющихи. На протяжении пяти лет (2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 гг.) ресторан входил в топ-50 лучших ресторанов Москвы и топ-100 лучших ресторанов России по версии престижной национальной премии «Где поесть» («Where toEat»). Меню Modus сочетает в себе классические, новаторские и авторские блюда. Команда ресторана следит за высочайшим качеством продуктов и гастрономическими трендами, соблюдает принцип сезонности меню и учитывает вкусовые предпочтения гостей. Бар-менеджер ресторана Денис Миллионов создал уникальную барную карту с авторскими коктейлями. Винная карта полностью удовлетворяет предпочтения гостей — и тех, кто руководствуется в выборе известными марками, и искушенных ценителей редких вин с разных уголков света. В ней можно встретить блестящие винодельческие образцы уникальных винных домов — такие, как Laurent Ponsot с его великолепным ChambolleMusigny Cuvée de la Violette, или Clos des Mouches от Joseph Drouhin. Винная карта MODUS — динамичная и сезонная: сомелье проекта Наталия Пригода и Елена Савельева следят за всеми современными тенденциями виноделия и охотно делятся своими открытиями с гостями. Режим работы: Пн.-Чт. 09.00-00.00 Пт. 09.00-02.00 Сб. 10.00-02.00 Вс. 10.00-00.00
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