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Gavi

Екатеринбург, улица Горького, 26

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Ресторан занимает три зала особняка, а через панорамные окна заведения открывается замечательный вид на обновленную набережную реки Исеть. Gavi — название известных на весь мир итальянских белых вин, которые производятся в Пьемонте, на северо-западе страны. Заведение посвящено как раз знаменитому вину, кухне северной Италии и региону, где производят много всего вкусного. Время работы ресторана: ежедневно с 12:00-23:00 Время работы кафетерия: ежедневно с 9:00-20:00 Сайт: https://gavi.su/
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