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Кишмиш
Екатеринбург, улица 8 Марта, 46
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Сайт:
https://kishmishekb.ru/
Уютное заведение восточной кухни в ТРЦ Гринвич. атмосфера восточного гостеприимства и блюда по традиционным рецептам. Режим работы: Ежедневно c 11:00 до 21:30
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