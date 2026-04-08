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Кишмиш

Екатеринбург, улица 8 Марта, 46

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Сайт: https://kishmishekb.ru/ Уютное заведение восточной кухни в ТРЦ Гринвич. атмосфера восточного гостеприимства и блюда по традиционным рецептам. Режим работы: Ежедневно c 11:00 до 21:30
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